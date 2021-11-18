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    Новости

    Для Magic: the Gathering выйдут наборы по мультсериалу «Аркейн»

    18 ноября 2021
    18.11.2021
    1029
    1 минута на чтение
    Для Magic: the Gathering выйдут наборы по мультсериалу «Аркейн»

    Wizards of the Coast и Riot объединились в новом кроссовере — для знаменитой Magic: the Gathering в рамках формата Secret Lair выйдут два коллекционных набора, посвящённых мультсериалу «Аркейн». Они будут продаваться с 29 ноября по 23 декабря в фольгированной и нефольгированной версиях. Их содержимое раскроют чуть позже.

    На картах, которые были созданы специально для этого набора, изображены ключевые моменты и места из сериала — например, города Пилтовер и Заун.

    Наборы скоро поступят в продажу — изучить подробности можно будет на сайте Secret Lair (пока информацию ещё не добавили).

    Для Magic это далеко не первый такой кроссовер. Например, летом компания анонсировала набор по «Властелину колец», а ранее выходил набор по «Ходячим мертвецам».

    По «Магии» тоже готовится анимационный сериал — и тоже для Netflix. Правда, летом его покинули продюсеры братья Руссо. Но команда поделилась некоторыми подробности — так, например, главного героя Мироходца Гидеона Джуру озвучит Брендон Рут («Возвращение Супермена» и «Легенды завтрашнего дня»). Детали сюжета пока держатся в секрете.

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