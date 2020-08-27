Дом Атрейдес, «Зверь» Раббан и Дункан Айдахо: слитые кадры тизера «Дюны»

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Ранее мы рассказывали, что тизер «Дюны» покажут лишь в сентябре, а до того ролик прикрепили к «Доводу» Кристофера Нолана. Но в сети уже стали появляться кадры с главными героями фильма — Полом и Лето Атрейдесами, Глоссу Раббаном, Дунканом Айдахо, Владимиром Харконненом, Чани и другими.
Картина Дени Вильнёва запланирована на 17 декабря. Западные СМИ сообщают, тизер сопровождается только надписью «только в кинотеатрах», без даты. Возможно, фильм отложат, хотя по словам режиссёра, они делают всё возможное, чтобы успеть вовремя.
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