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    Новости

    Дом Атрейдес, «Зверь» Раббан и Дункан Айдахо: слитые кадры тизера «Дюны»

    27 августа 2020
    Кот-император
    27.08.2020
    4971
    0 минут на чтение
    Дом Атрейдес, «Зверь» Раббан и Дункан Айдахо: слитые кадры тизера «Дюны» 3

    Наша любимая рубрика «собираем фильм по кадрам».

    Ранее мы рассказывали, что тизер «Дюны» покажут лишь в сентябре, а до того ролик прикрепили к «Доводу» Кристофера Нолана. Но в сети уже стали появляться кадры с главными героями фильма — Полом и Лето Атрейдесами, Глоссу Раббаном, Дунканом Айдахо, Владимиром Харконненом, Чани и другими.

    Картина Дени Вильнёва запланирована на 17 декабря. Западные СМИ сообщают, тизер сопровождается только надписью «только в кинотеатрах», без даты. Возможно, фильм отложат, хотя по словам режиссёра, они делают всё возможное, чтобы успеть вовремя.

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    Кот-император
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