«Дом Дракона»: Рамин Джавади рассказал, почему оставил в титрах музыку «Игры престолов»

Композитор Рамин Джавади в интервью IGN ответил на вопрос, мучивший некоторых фанатов «Дома Дракона». Почему команда решила оставить в открывающих титрах всё ту же мелодию «Игры престолов»? Почему не придумали что-то своё?

Всё дело в необходимости усилить связь между этими двумя проектами.

Думаю, это хороший пример связи старого материала с новым. Как в большой франшизе соединить все истории друг с другом. При разработке оригинальной вступительной композиции мы подыскивали тему, которая объединила бы всех персонажей, их приключения и путешествия в этой вселенной. Так что мы поняли, что нам нужно усилить связь между сериалами этой композицией — и прибегли к ней вновь.

Но это не значит, что Джавади не пишет новую музыку. Он сочинил мелодии для персонажей сериала, и они отчасти перекликаются с ритмом главной темы.

Есть определённые звуки, которые я использую. Их я задействовал, когда писал сцены с Таргариенами в «Игре престолов».

Композитор добавил, что музыка всегда играла большую роль в «Игре престолов».

Музыка может направлять аудиторию, а может вводить в заблуждение. В «Игре престолов» мы очень внимательно относились к тому, как строить музыкальное повествование. Мы определённо планируем провернуть нечто подобное и в «Доме Дракона».

Шестой эпизод «Дома Дракона» выйдет 26 сентября. Его действие развернётся спустя десять лет после событий пятого. И молодых актрис, сыгравших Рейниру и Алисенту, заменят Эмма Д’Арси и Оливия Кук.