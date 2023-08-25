Dragon Age: Dreadwolf обзавелась потенциальным окном релиза

Редактор VentureBeat Джефф Грабб со ссылкой на свои источники рассказал, что BioWare рассчитывает выпустить Dragon Age: Dreadwolf летом 2024 года.

По словам журналиста, изначально RPG должна была выйти в сентябре 2023 года. Но внутренние ожидания постоянно меняются.

Сейчас с разработкой Dreadwolf помогает команда, ответственная за новую Mass Effect, которая до сих пор на ранней стадии производства.

В то же время гендиректор BioWare Гэри Маккей объявил, что в рамках реорганизации компании было уволено около 50 сотрудников.

Мне больно и унизительно это писать.

Глава студии отметил, что для переосмысления подхода к разработки эти изменения не просто необходимы, но и неизбежны.

Среди уволенных оказались Мэри Кирби, отвечавшая за Варрика и других персонажей в Dragon Age, технический директор Джон Рениш и сценарист Dragon Age Лукас Кристиансон, который проработал в студии больше 25 лет.