«Дюна» обошла «Черную вдову» и «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в России

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», за день до премьеры «Дюны» в России предпродажи билетов на картину составляют больше 30 миллионов рублей — это наилучший результат в отечественном постковидном прокате.

Для сравнения, это в 1,5 раза больше показателей «Мортала Комбата» и почти в два раза больше, чем было у «Черной вдовы».

Причем многие зрители предпочитают брать билеты на премиум-форматы кинотеатров — то есть, в IMAX. Это характерно для фильмов с сильной фанатской базой.

Аналитики считают, что в первые выходные картина Дени Вильнева заработает около 20 миллионов долларов на 24 рынках.

Наилучшие сборы ожидают во Франции, Германии, России, Италии и Испании. При этом в США фильм выйдет лишь через месяц — 22 октября.