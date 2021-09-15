«Дюна» обошла «Черную вдову» и «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в России

По данным «Бюллетени кинопрокатчика», за день до премьеры «Дюны» в России предпродажи билетов на картину составляют больше 30 миллионов рублей — это наилучший результат в отечественном постковидном прокате.
Для сравнения, это в 1,5 раза больше показателей «Мортала Комбата» и почти в два раза больше, чем было у «Черной вдовы».
Причем многие зрители предпочитают брать билеты на премиум-форматы кинотеатров — то есть, в IMAX. Это характерно для фильмов с сильной фанатской базой.
Аналитики считают, что в первые выходные картина Дени Вильнева заработает около 20 миллионов долларов на 24 рынках.
Наилучшие сборы ожидают во Франции, Германии, России, Италии и Испании. При этом в США фильм выйдет лишь через месяц — 22 октября.
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Похоже, Дени Вильнёв помирился с кинокомпанией. Постановщик радуется, что картину наконец-то можно будет увидеть в кинотеатрах, пусть и одновременно с релизом на HBO Max,
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