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    Новости

    «Дюна» обошла «Черную вдову» и «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в России

    15 сентября 2021
    15.09.2021
    266
    0 минут на чтение
    «Дюна» обошла «Черную вдову» и «Мортал Комбат» по предпродажам билетов в России

    По данным «Бюллетени кинопрокатчика», за день до премьеры «Дюны» в России предпродажи билетов на картину составляют больше 30 миллионов рублей — это наилучший результат в отечественном постковидном прокате.

    Для сравнения, это в 1,5 раза больше показателей «Мортала Комбата» и почти в два раза больше, чем было у «Черной вдовы».

    Причем многие зрители предпочитают брать билеты на премиум-форматы кинотеатров — то есть, в IMAX. Это характерно для фильмов с сильной фанатской базой.

    Аналитики считают, что в первые выходные картина Дени Вильнева заработает около 20 миллионов долларов на 24 рынках.

    Наилучшие сборы ожидают во Франции, Германии, России, Италии и Испании. При этом в США фильм выйдет лишь через месяц — 22 октября.

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