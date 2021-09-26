«Дюна» заработала больше 1 млрд рублей в российском прокате

По данным ЕАИС, «Дюна» Дени Вильнева на данный момент пересекла отметку в 1 миллиард 55 миллионов в российском прокате. Ранее лента показала наилучшие сборы в первые выходные в постковидном отечественном прокате с результатом, равным 564 миллионам рублей.

«Дюна» стала пятым фильмом с таким результатом в этом году. Пока что обгоняют киноэпос такие картины как «Форсаж 9» — у него 1,15 млрд рублей, «Конёк-Горбунок» с 1,17 млрд, «Душа», собравшая 1,29 млрд рублей и «Последний богатырь 2» с кассой аж в 2 млрд рублей. И если «Последнего богатыря 2» «Дюне» обогнать вряд ли удастся, то вполне есть возможность стать второй самой кассовой картиной в России в этом году.

Российские кассовые сборы в 1 млрд рублей равняются примерно14 миллионам долларов. Это значительная часть мировых сборов, который на данный момент приблизились к 50 млн долларов.

При этом фильм ещё не вышел на самых прибыльных рынках: его ожидает премьера в США, Японии, Бразилии, Великобритании, Китае, Индии и Канаде в середине октября.