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    Новости

    Джеймс Ганн специально включил в новый «Отряд самоубийц» самого глупого персонажа DC

    5 июля 2021
    05.07.2021
    323
    0 минут на чтение
    Джеймс Ганн специально включил в новый «

    Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн в одном из интервью рассказал, почему он решил взять в команду суперзлодеев Человека-в-Горошек.

    По его словам, ему нужен был самый глупый персонаж во вселенной DC.

    Итак, я пошел искать в интернете: «Кто самый глупый персонаж DC всех времен?» И им оказался Человек-в-Горошек. Мы превратили этого грустного, жалкого злодея в персонажа, страдающего депрессией из-за того, что все вокруг считают его глупым.

    Постановщик отметил, что его трагическую история будет раскрываться на протяжении всего фильма, а ему самому нравится добавлять глубины подобным персонажам.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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