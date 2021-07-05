Джеймс Ганн специально включил в новый «Отряд самоубийц» самого глупого персонажа DC

Режиссер «Отряда самоубийц: Миссия навылет» Джеймс Ганн в одном из интервью рассказал, почему он решил взять в команду суперзлодеев Человека-в-Горошек.
По его словам, ему нужен был самый глупый персонаж во вселенной DC.
Итак, я пошел искать в интернете: «Кто самый глупый персонаж DC всех времен?» И им оказался Человек-в-Горошек. Мы превратили этого грустного, жалкого злодея в персонажа, страдающего депрессией из-за того, что все вокруг считают его глупым.
Постановщик отметил, что его трагическую история будет раскрываться на протяжении всего фильма, а ему самому нравится добавлять глубины подобным персонажам.
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» выйдет 6 августа.
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Фильм выйдет в августе.
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