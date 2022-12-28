Джеймс Кэмерон вырезал примерно 10 минут перестрелок из «Аватара: Путь воды»

Джейм Кэмерон в интервью Esquire Middle East рассказал, что вырезал из второй части «Аватара» примерно 10 минут с перестрелками.
Режиссёр считает, что сейчас такое изображать проблемно — и речь идёт о напряжённой ситуации в в том числе США. Кэмерон вспоминает про споры вокруг доступа граждан к оружию и увеличением числа школьных шутингов в разных странах. Он также считает, что режиссёры боевиков не должны фетишизировать использование оружия.
Я оглядываюсь назад, на те фильмы, которые я снимал. И я не знаю, стал бы сейчас заниматься этими картинами. Я не знаю, захотел бы сейчас, в современном мире, фетишизировать оружие так, как я это сделал в «Терминаторах» 30 с лишним лет назад. Меня тошнит от того, что происходит с отношением к оружию в нашем обществе.
Джеймс Кэмерон, режиссёр
«Аватар: Путь воды» вышел в кинотеатрах 16 декабря, и за 12 дней картина собрала миллиард долларов в мировом прокате.
Картина заняла четвёртое место в нашем рейтинге лучших фантастических фильмов!
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Обсуждаем «Аватар» и его сиквел в 63-м выпуске Фантастического подкаста
Достоен ли сиквел оригинала? Стоило ли его ждать 13 лет?
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