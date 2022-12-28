    3
    Новости

    Джеймс Кэмерон вырезал примерно 10 минут перестрелок из «Аватара: Путь воды»

    28 декабря 2022
    Avatar photo
    28.12.2022
    545
    1 минута на чтение
    Джеймс Кэмерон вырезал примерно 10 минут перестрелок из «Аватара: Путь воды»

    Джейм Кэмерон в интервью Esquire Middle East рассказал, что вырезал из второй части «Аватара» примерно 10 минут с перестрелками.

    Режиссёр считает, что сейчас такое изображать проблемно — и речь идёт о напряжённой ситуации в в том числе США. Кэмерон вспоминает про споры вокруг доступа граждан к оружию и увеличением числа школьных шутингов в разных странах. Он также считает, что режиссёры боевиков не должны фетишизировать использование оружия.

    Я оглядываюсь назад, на те фильмы, которые я снимал. И я не знаю, стал бы сейчас заниматься этими картинами. Я не знаю, захотел бы сейчас, в современном мире, фетишизировать оружие так, как я это сделал в «Терминаторах» 30 с лишним лет назад. Меня тошнит от того, что происходит с отношением к оружию в нашем обществе.

    Джеймс Кэмерон, режиссёр

    «Аватар: Путь воды» вышел в кинотеатрах 16 декабря, и за 12 дней картина собрала миллиард долларов в мировом прокате.

    Картина заняла четвёртое место в нашем рейтинге лучших фантастических фильмов!

    Читайте также

    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон! 3

    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!

     Александр Гагинский |  15.12.2022

    Кэмерон — красавчик? Кого играет Сигурни Уивер? Много ли в фильме… воды? Рассказываем!

    Пандора: мир «Аватара» 2

    Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

     Алексей Ионов |  20.12.2022

    Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!

    Обсуждаем «Аватар» и его сиквел в 63-м выпуске Фантастического подкаста

     Кот-император |  27.12.2022

    Достоен ли сиквел оригинала? Стоило ли его ждать 13 лет?

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Новые имена фэнтези и фантастики 2022
    0
    9151
    Новые имена фэнтези и фантастики 2022

    Издательство fanzon рассказывает об авторах, как зарубежных так и отечественных, с которыми русскоязычные читатели впервые познакомились в этом году.

    Запреты, иноагенты, потеря прав и пиратство: как изменился книжный рынок в 2022-м? 5
    0
    16247
    Запреты, иноагенты, потеря прав и пиратство: как изменился книжный рынок в 2022-м?

    Мы уже разбирали проблемы книгоиздания весной. Давайте посмотрим, что изменилось теперь.

    «Аватар: Путь воды»: обзор. Никакой революции, только Кэмерон!
    0
    94019
    Обсуждаем «Аватар» и его сиквел в 63-м выпуске Фантастического подкаста

    Достоен ли сиквел оригинала? Стоило ли его ждать 13 лет?

    Черновик 1008
    0
    53352
    От гримдарка к гриндарку: «Вор с чёрным языком» Кристофера Бьюлмана

    Как комик, драматург, ролевик и автор готического романа написал тёмное фэнтези?

    Вилма Кадлечкова «Мицелий Янтарные глаза»
    0
    64161
    Вилма Кадлечкова «Мицелий: Янтарные глаза». Бойтесь Чужаков, дары приносящих

    Космическая опера, замаскированная под научную фантастику.

    Лучшие фильмы 2022: фантастика, фэнтези и приключения — по версии «Мира фантастики» 6
    0
    67312
    Лучшие фильмы 2022: фантастика, фэнтези и приключения — по версии «Мира фантастики»

    Шаманы против русского царя, Бэтмен против экстремизма, уши на лбу, злой Гамлет и самое душевное кино о пробке в попе.

    Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в Similo
    0
    136542
    Видео: BadComedian, Алексей Зуйков и Игорь Лантратов играют в Similo

    Когда нет времени раскладывать хардкорную игру.

    Короткометражка: пластилиновое возвращение Fall Out Boy
    0
    204787
    Короткометражка: пластилиновое возвращение Fall Out Boy

    Пока неизвестно, когда группа выпустит следующий альбом. И как он будет называться.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить