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    Новости

    Джейсон Момоа сыграет в детективном боевике в духе «Достать ножи» и «Властелин колец»

    6 мая 2022
    06.05.2022
    278
    0 минут на чтение
    Джейсон Момоа сыграет в детективном боевике в духе «Достать ножи» и «Властелин колец»

    По данным Deadline, Warner Bros. подхватила новый проект с Джейсоном Момоа («Аквамен», «Игра престолов») в главной роли.

    Подробностей не особо много, но даже краткого описания достаточно, чтобы разыгралась фантазия. У фильма было черновое название «Палач» (The Executioner). Картину описывают как детективный боевик, сплав фильмов «Достать ножи» и «Властелин колец». Сценарий написали Райан Фирпо и Кас Фирпо, работавшие до этого над «Вечными» Marvel. Режиссёра у фильма пока нет, а вот продюсером выступает Питер Сафран («Аквамен», «Заклятие» и другие проекты Warner Bros.).

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