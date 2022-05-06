Джейсон Момоа сыграет в детективном боевике в духе «Достать ножи» и «Властелин колец»

По данным Deadline, Warner Bros. подхватила новый проект с Джейсоном Момоа («Аквамен», «Игра престолов») в главной роли.

Подробностей не особо много, но даже краткого описания достаточно, чтобы разыгралась фантазия. У фильма было черновое название «Палач» (The Executioner). Картину описывают как детективный боевик, сплав фильмов «Достать ножи» и «Властелин колец». Сценарий написали Райан Фирпо и Кас Фирпо, работавшие до этого над «Вечными» Marvel. Режиссёра у фильма пока нет, а вот продюсером выступает Питер Сафран («Аквамен», «Заклятие» и другие проекты Warner Bros.).