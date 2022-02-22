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    Джон Карпентер: я бы хотел снять сиквел «Нечто»

    22 февраля 2022
    22.02.2022
    2287
    1 минута на чтение
    Джон Карпентер: я бы хотел снять сиквел «Нечто»

    Издание The Hollywood Reporter взяло небольшое интервью у классика Джона Карпентера. Темой стал недавний перевыпуск одного из фильмов постановщика — «Побег из Лос-Анджелеса», продолжение «Побега из Нью-Йорка».

    Карпентер до сих пор считает, что сиквел вышел лучше первой части, хотя критикам фильм не понравился. Режиссёр это объясняет, во-первых, темой уничтожения техники, а во-вторых, выходом в том же году «Дня независимости».

    Когда фильм вышел, он столкнулся в прокате с «Днём независимости», который был более оптимистичным и радостным. Он был забавным — даже не смотря на смерти людей.

    Журналист также спросил, какой фильм Карпентер хотел бы продолжить, на что тот ответил: «Нечто».

    Я бы хотел снять сиквел «Нечто», или что-то в той же вселенной. Но я не знаю. Видите? Есть много вещей в этом мире, которых я не знаю.

    По «Нечто» выходил лишь приквел в 2011 году от Маттиса ван Хейнигена-младшего.

    А вот в 2020-м Карпентер рассказал, что «может быть» поучаствует в работе над новой версией «Нечто». Мы как-то писали, что студии Blumhouse и Universal приобрели права на экранизацию романа Frozen Hell («Ледяной ад»). Это расширенная версия повести Джона В. Кэмпбелла «Кто идёт?» — книгу не могли отыскать долгие годы, и лишь в 2018-м писатель Алек Невала-Ли смог её найти и выпустить при помощи Kickstarter и коллег-писателей. Продюсер пообещал, что грядущая картина возьмёт лучшее из оригинальной повести, дополненного романа и двух фильмов по мотивам.

    Спустя два года о фильме подробностей всё ещё нет.

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