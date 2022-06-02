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    Джонни Депп выиграл в суде против Эмбер Херд

    2 июня 2022
    02.06.2022
    471
    1 минута на чтение
    Джонни Депп выиграл в суде против Эмберд Херд

    Джонни Депп по решению суда присяжных в Вирджинии выиграл в деле против бывшей жены Эмбер Херд, которую по итогу признали виновной в клевете.

    Актер потребовал 50 миллионов долларов в качестве возмещение ущерба, но присяжные присудили ему только 15 миллионов — 10 в качестве компенсаций и 5 в качестве штрафных санкций. Правда, судья снизил последнюю сумму до максимально возможных в штате 350 тысяч долларов, так что итоговой выигрыш составляет 10,35 миллиона.

    Также присяжные вынесли решение в пользу одного из исков Херд против высказывания бывшего адвоката Джонни, так что ей присудили компенсацию в размере 2 миллионов долларов. При этом изначально она рассчитывала взыскать с Деппа 100 миллионов долларов.

    Вот как на победу отреагировал сам Джонни Депп:

    Шесть лет спустя присяжные вернули мне жизнь. Теперь я действительно спокоен. <…> С самого начала возбуждения этого дела главной целью было раскрыть правду, независимо от исхода. Это была обязанность перед моими детьми и всеми, кто оставался непоколебим в поддержке меня.

    А вот что сказала Эмбер Херд по этому поводу:

    Разочарование, которое я испытываю сегодня, не передать словами. Я убита горем, что горы улик по-прежнему недостаточно, чтобы противостоять непропорциональной власти и влиянию моего бывшего мужа.

    Разбирательство началось из-за статьи The Washington Post от 2018 года, в которой Эмбер Херд обвинила актера в домашнем насилии. По его словам, этот материал разрушил его карьеру. К примеру, именно из-за этого скандала его заменили в «Фантастических тварях». Поэтому в 2019-м он подал на бывшую жену в суд за клевету и заявил, что это он подвергался с ее стороны насилию, а в 2020-м актриса выдвинула встречный иск. Сам судебный процесс стартовал в только середине апреля 2022 года и продлился шесть недель.

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