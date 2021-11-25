Экранизации «Властелина колец» рождественские чудеса: открыт предзаказ на «Мир фантастики» за декабрь 2021

Друзья, на сайте Hobby Games стартовал предзаказ последнего в этом году номера «Мира фантастики». Цена стандартная — 290 рублей. Номер выйдет в продажу 10 декабря, а подписчикам начнёт рассылаться уже на следующей неделе.

Иллюстрация на обложке: Андрей Васильченко

Пока локдауны продолжают накрывать города, остаётся сидеть дома и искать спасения в фантастических мирах. Если вы уже посмотрели все восемь фильмов о Гарри Поттере (двадцатилетие первого мы как раз отмечали в прошлом месяце) и уже перепрошли очередное издание The Elder Scrolls V: Skyrim, самое время вернуться в уютное Средиземье. Ведь именно двадцать лет назад состоялась премьера первого фильма трилогии Питера Джексона «Властелин колец». Уже тогда мы ощущали, что становимся свидетелями эпохального события. Попытки экранизировать главную трилогию фэнтези совершались ещё при жизни Толкина: несколько из них сорвалось, а единственный анимационный фильм, добравшийся до широкого проката, охватывал лишь часть книг. К слову, и Питер Джексон чудом избежал ситуации, при которой эпохальную трилогию пришлось бы резать и утрамбовывать в один-два фильма. При этом существует расширенная версия, куда вошли вырезанные режиссёром сцены (в одном только «Возвращении короля» их наберётся больше чем на полчаса!), — если вы не смотрели её, советую обратить внимание, получите новый опыт! Ну и, конечно, перед Новым годом всем нам нужно немного праздничного настроения и веры в чудо. Поэтому после расширенной версии «Властелина колец» стоит посмотреть несколько рождественских фильмов из нашей подборки, а заодно узнать, как менялся сам жанр фильмов о главном зимнем празднике мира. Это далеко не все яркие материалы номера.

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Кроме того, вышла из печати книга «История научной фантастики в комиксах», которую бесплатно получат все участники крауд-кампании за 2021 год. В розницу она поступит чуть позже.

Редакция сейчас активно возвращает долги по спецвыпускам. Шестой спецвыпуск «Старые добрые видеоигры» сейчас в печати, мы ожидаем его из типографии в середине декабря. Активно идёт вёрстка седьмого и восьмого номеров — мы планируем сдать их в печать до конца года и выпустить в начале 2022-го с небольшим интервалом. Кроме того, расширенное переиздание первого спецвыпуска будет отдано в печать в декабре.