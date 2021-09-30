Экранизацию «Расколотой Земли» Джемисин продюсирует Майкл Б. Джордан

Экранизацией фантастического цикла Н. К. Джемисин «Расколотая Земля» займётся продюсерская компания Outlier Society, принадлежащая известному актёру Майклу Б. Джордану («Крид: Наследие Рокки», «Чёрная пантера», «Фантастическая четвёрка»). Продюсерами будущего фильма станут сам Джордан и глава Outlier Society Элизабет Рапозо, сценарий же напишет сама Джемисин.

Трилогия «Расколотая Земля» — это «научное фэнтези», описывающее мир, в котором регулярно происходят катаклизмы, а обществу приходится к ним приспосабливаться как к временам года. Исполинский разлом извергает тучи пепла, закрывающие небо, и начинается многолетняя ночь. Империи рушатся, а люди дерутся насмерть за остатки ресурсов. Среди этих ужасов одинокая мать Эссун пытается найти свою похищенную дочь. Все три книги цикла (Пятое время года, Врата Обелиска, Каменные небеса) получили премию «Хьюго», за счёт чего Джемисин стала первым в истории автором, получавшим «Хьюго» три года подряд.

Outlier Society, среди прочего, ранее спродюсировала новую экранизацию «451 градуса по Фаренгейту» Брэдбери с самим Джорданом в главной роли — впрочем, эту версию разгромили критики. Выбор новой книги для экранизации скорее всего не случаен: Джордан заявлял, что одна из целей его компании — помочь репрезентации цветных людей, а Джемисин — одна из самых известных темнокожих фантастов. Пока неясно, сыграет ли сам Джордан какую-либо роль в экранизации, но это весьма вероятно.