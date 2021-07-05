Эксклюзив: отрывок французского триллера «Бегущая в лабиринте»

У нас на сайте — эксклюзивный отрывок из французского фантастического триллера с элементами хоррора «Бегущая в лабиринте» (Meander).
В центре сюжета — девушка, попавшая в аварию. После происшествия она приходит в себя в гигантском лабиринте, где теперь вынуждена вместе с несколькими незнакомцами участвовать в смертельно опасной игре. Каждые семь минут секции лабиринта схлопываются, и те, кто не смог найти решение, остаются тут навсегда.
Фильм снял французский постановщик Матьё Тури («Выжившие»), главные роли исполнили Гайя Уайсс и Петер Францен.
В России картина вышла 1 июля, прокатчик — Capella Film.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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