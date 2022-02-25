Elden Ring показала один из лучших стартов в Steam

В 02:00 по МСК вышла Elden Ring, над которой совместно трудились FromSoftware и создатель «Песни льда и пламени» Джордж Мартин. И всего спустя пару часов пиковый онлайн игры перевалил за 764 тысяч пользователей.

Это самый лучший релиз Bandai Namco, выступившей издателем игры, и один из самых успешных стартов в Steam среди сюжетных тайтлов вообще.

Для сравнения, максимальный онлайн Dark Souls III составлял больше 129 тысяч игроков, а Sekiro: Shadows Die Twice, вышедшей спустя несколько лет, чуть меньше — 125 тысяч.

Что касается сюжетных игр, то первое место по пиковому онлайну занимает Cyberpunk 2077, собравшая после релиза аж миллион пользователей.

Тем не менее отзывы Elden Ring в Steam пока смешанные. В основном геймеры жалуются на оптимизацию. По их словам, иногда в открытом мире FPS сильно проседает. Фризы действительно есть, однако сильных «дропов» на среднебюджетной сборке ПК мы не заметили. Сами пользователи связывают это с внедрением Easy Anti-Cheat.