«Эмми 2022»: триумф «Наследников», «Теда Лассо» и «Игры в кальмара»

В ночь с 12 на 13 сентября организаторы главной телевизионной премии «Эмми» объявили результаты. Фантастические произведения традиционно остались за кадром, в этом сезоне триумф празднуют драма «Наследники», комедия «Тед Лассо», южнокорейский хит «Игра в кальмара», а также «Белый Лотос». При этом драма «Лучше звоните Солу», которая была выдвинута на несколько десятков номинаций, ничего не заработала. А «Разделение» — как раз фантастический хит — ухватил лишь два приза, и то не в основных категориях.
Собрали основные категории:
Категория: мини-сериал, антология или телефильм
- Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
- Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь»
- Лучшая режиссура мини-сериала — «Белый лотос», Майк Уайт
- Лучший сценарий мини-сериала или телефильма — «Белый лотос», Майк Уайт
- Лучший актёр первого плана в мини-сериале или телефильме — «Ломка», Майкл Китон
- Лучшая актриса первого плана в мини-сериале или телефильме — «Выбывшая», Аманда Сейфрид
- Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Мюррей Бартлетт
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Дженнифер Кулидж
Категория: драматический сериал
- Лучший сериал — «Наследники»
- Лучшая режиссура драматического сериала — «Игра в кальмара», Хван Дон-хёк
- Лучший сценарист драматического сериала — «Наследники», Джесси Армстронг
- Лучший актёр первого плана драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Джон-джэ
- Лучшая актриса первого плана драматического сериала — «Эйфория», Зендея
- Лучший актёр второго плана драматического сериала — «Наследники», Мэттью Макфейден
- Лучшая актриса второго плана драматического сериала — «Озарк», Джулия Гарнер
- Лучший гостевой актёр драматического сериала — «Эйфория», Колман Доминго
- Лучшая гостевая актриса драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Ю-ми
Категория: комедийный сериал
- Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
- Лучшая режиссура комедийного сериала — М. Дж. Делани
- Лучший сценарий комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Кинта Брансон
- Лучший актёр первого плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Джейсон Судейкис
- Лучшая актриса первого плана комедийного сериала — «Хитрости», Джин Смарт
- Лучший актёр второго плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Бретт Голдштейн
- Лучшая актриса второго плана комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Шерил Ли Ральф
- Лучший гостевой актёр комедийного сериала — «Убийства в одном здании», Нейтан Лейн
- Лучшая гостевая актриса комедийного сериала — «Хитрости», Лори Меткалф
Категория: анимация
- Лучший сериал — «Аркейн»
- Лучшая короткометражная работа — «Любовь, смерть и роботы»
- Лучшая работа актёра озвучания — «Что, если?..», Чедвик Боузман
О номинантах мы писали ранее.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: День мёртвыхМексиканцы не ожидали такого праздника...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.