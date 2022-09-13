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    Новости

    «Эмми 2022»: триумф «Наследников», «Теда Лассо» и «Игры в кальмара»

    13 сентября 2022
    13.09.2022
    192
    1 минута на чтение
    «Эмми 2022»: триумф «Наследников», «Теда Лассо» и «Игры в кальмара»

    В ночь с 12 на 13 сентября организаторы главной телевизионной премии «Эмми» объявили результаты. Фантастические произведения традиционно остались за кадром, в этом сезоне триумф празднуют драма «Наследники», комедия «Тед Лассо», южнокорейский хит «Игра в кальмара», а также «Белый Лотос». При этом драма «Лучше звоните Солу», которая была выдвинута на несколько десятков номинаций, ничего не заработала. А «Разделение» — как раз фантастический хит — ухватил лишь два приза, и то не в основных категориях.

    Собрали основные категории:

    Категория: мини-сериал, антология или телефильм

    • Лучший мини-сериал — «Белый лотос»
    • Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь»
    • Лучшая режиссура мини-сериала — «Белый лотос», Майк Уайт
    • Лучший сценарий мини-сериала или телефильма — «Белый лотос», Майк Уайт
    • Лучший актёр первого плана в мини-сериале или телефильме — «Ломка», Майкл Китон
    • Лучшая актриса первого плана в мини-сериале или телефильме — «Выбывшая», Аманда Сейфрид
    • Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Мюррей Бартлетт
    • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Дженнифер Кулидж

    Категория: драматический сериал

    • Лучший сериал — «Наследники»
    • Лучшая режиссура драматического сериала — «Игра в кальмара», Хван Дон-хёк
    • Лучший сценарист драматического сериала — «Наследники», Джесси Армстронг
    • Лучший актёр первого плана драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Джон-джэ
    • Лучшая актриса первого плана драматического сериала — «Эйфория», Зендея
    • Лучший актёр второго плана драматического сериала — «Наследники», Мэттью Макфейден
    • Лучшая актриса второго плана драматического сериала — «Озарк», Джулия Гарнер
    • Лучший гостевой актёр драматического сериала — «Эйфория», Колман Доминго
    • Лучшая гостевая актриса драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Ю-ми

    Категория: комедийный сериал

    • Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»
    • Лучшая режиссура комедийного сериала — М. Дж. Делани
    • Лучший сценарий комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Кинта Брансон
    • Лучший актёр первого плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Джейсон Судейкис
    • Лучшая актриса первого плана комедийного сериала — «Хитрости», Джин Смарт
    • Лучший актёр второго плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Бретт Голдштейн
    • Лучшая актриса второго плана комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Шерил Ли Ральф
    • Лучший гостевой актёр комедийного сериала — «Убийства в одном здании», Нейтан Лейн
    • Лучшая гостевая актриса комедийного сериала — «Хитрости», Лори Меткалф

    Категория: анимация

    О номинантах мы писали ранее.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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