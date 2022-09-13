«Эмми 2022»: триумф «Наследников», «Теда Лассо» и «Игры в кальмара»

В ночь с 12 на 13 сентября организаторы главной телевизионной премии «Эмми» объявили результаты. Фантастические произведения традиционно остались за кадром, в этом сезоне триумф празднуют драма «Наследники», комедия «Тед Лассо», южнокорейский хит «Игра в кальмара», а также «Белый Лотос». При этом драма «Лучше звоните Солу», которая была выдвинута на несколько десятков номинаций, ничего не заработала. А «Разделение» — как раз фантастический хит — ухватил лишь два приза, и то не в основных категориях.

Собрали основные категории:

Категория: мини-сериал, антология или телефильм

Лучший мини-сериал — «Белый лотос»

Лучший телефильм — «Чип и Дейл спешат на помощь»

Лучшая режиссура мини-сериала — «Белый лотос», Майк Уайт

Лучший сценарий мини-сериала или телефильма — «Белый лотос», Майк Уайт

Лучший актёр первого плана в мини-сериале или телефильме — «Ломка», Майкл Китон

Лучшая актриса первого плана в мини-сериале или телефильме — «Выбывшая», Аманда Сейфрид

Лучший актёр второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Мюррей Бартлетт

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — «Белый лотос», Дженнифер Кулидж

Категория: драматический сериал

Лучший сериал — «Наследники»

Лучшая режиссура драматического сериала — «Игра в кальмара», Хван Дон-хёк

Лучший сценарист драматического сериала — «Наследники», Джесси Армстронг

Лучший актёр первого плана драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Джон-джэ

Лучшая актриса первого плана драматического сериала — «Эйфория», Зендея

Лучший актёр второго плана драматического сериала — «Наследники», Мэттью Макфейден

Лучшая актриса второго плана драматического сериала — «Озарк», Джулия Гарнер

Лучший гостевой актёр драматического сериала — «Эйфория», Колман Доминго

Лучшая гостевая актриса драматического сериала — «Игра в кальмара», Ли Ю-ми

Категория: комедийный сериал

Лучший комедийный сериал — «Тед Лассо»

Лучшая режиссура комедийного сериала — М. Дж. Делани

Лучший сценарий комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Кинта Брансон

Лучший актёр первого плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Джейсон Судейкис

Лучшая актриса первого плана комедийного сериала — «Хитрости», Джин Смарт

Лучший актёр второго плана комедийного сериала — «Тед Лассо», Бретт Голдштейн

Лучшая актриса второго плана комедийного сериала — «Начальная школа „Эбботт“», Шерил Ли Ральф

Лучший гостевой актёр комедийного сериала — «Убийства в одном здании», Нейтан Лейн

Лучшая гостевая актриса комедийного сериала — «Хитрости», Лори Меткалф

Категория: анимация

О номинантах мы писали ранее.