Энтони Старр: Штормфронт будет реальной угрозой для Хоумлендера во втором сезоне «Пацанов»

Энтони Старр в интервью ComicBook.com рассказал, что во втором сезоне «Пацанов» новая супергероиня Штормфронт будет реальной угрозой для Хоумлендера.

Не знаю, кто из них победит в мордобое. Но реальная сложность в том, что по силе они равны. Однако у Штормфронт есть преимущество. Потому что, мне кажется, она умнее и лучше адаптируется. И у нее есть чувствительность, которой нет у Хоумлендера. И он не знает, как с этим справиться.

По словам актера, Штормфронт — своего рода кубик Рубика, с которым Хоумлендер будет долго возиться, но герой неизбежно его разгадает. И тогда будет бойня.

Второй сезон «Пацанов» стартует 4 сентября — первые три эпизода выйдут сразу, а остальные будут транслировать еженедельно.