«Это моя последняя передача»: тизер финального сезона «Затерянных в космосе»

Netflix поделился тизером третьего и финального сезона «Затерянных в космосе» — космической фантастики о семействе Робинсонов в далёкой колонии.
Сериал — новое прочтение истории, запущенной в формате сериала ещё в 1960-х. В 1990-х вышел ремейк с Гэри Олдменом. Сериал Netflix вышел как раз ближе к оригиналу — при этом с каждым сезоном становился всё мрачнее и эпичнее. Новое приключение обещает стать драмой об ужасах космоса и потерях.
Все эпизоды выйдут 1 декабря.
Читайте также
«Затерянные в космосе»: семейная робинзонада, где нет семьи
Павел Ильин | 20.04.2018
Ремейк классического сериала снят неплохо, но его подводят поведение персонажей и неубедительная игра актёров.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Star Trek: Последний шанс капитанаКогда гиперпрыжок не помогает, остаётся только одно...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.