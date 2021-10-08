«Это моя последняя передача»: тизер финального сезона «Затерянных в космосе»

Netflix поделился тизером третьего и финального сезона «Затерянных в космосе» — космической фантастики о семействе Робинсонов в далёкой колонии.

Сериал — новое прочтение истории, запущенной в формате сериала ещё в 1960-х. В 1990-х вышел ремейк с Гэри Олдменом. Сериал Netflix вышел как раз ближе к оригиналу — при этом с каждым сезоном становился всё мрачнее и эпичнее. Новое приключение обещает стать драмой об ужасах космоса и потерях.

Все эпизоды выйдут 1 декабря.