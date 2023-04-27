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    «Это не наша война»: трейлер блокбастера «Трансформеры: Восхождение Звероботов»

    27 апреля 2023
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    27.04.2023
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    1 минута на чтение

    Paramount показала трейлер «Восхождения Звероботов» — следующего фильма во вселенной «Трансформеров». Теперь действие разворачивается в 1994-м, и где знакомые автоботы сталкиваются со звероботами и зловещим космическим созданием Юникроном.

    Главными героями станут люди-археологи Ной и Елена, которые оказываются в центре противостояния максималов, предаконов и террорконов. А ещё появятся Оптимус Прайм и Бамблби.

    Фильм поставил Стивен Кейпл-младший («Крид 2», сериал «Повзрослевшие»). На озвучке персонажей: Мишель Йео, Питер Динклейдж, Рон Перлман, Пит Дэвидсон и другие. Главных героев сыграли Доминик Фишбэк (Елена) и Энтони Рамос (Ной).

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    Трансформеры Бамблби, Арси и Уилджек:

    Роботы-максималы:

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