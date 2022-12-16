«Это похоже на конец света» — трейлер второго сезона The Legend of Vox Machina

Amazon опубликовала полноценный трейлер второго сезона фэнтезийного анимационного сериала The Legend of Vox Machina.

В основе проекта лежат персонажи команды Мэтта Мерсера из Critcal Role, которые уже давно ведут захватывающие трансляции по Dungeons & Dragons.

Напомним, первый сезон сделали по мотивам сюжетной арки Брайрвудов. Его, кстати, очень тепло встретили зрители и критики.

Премьера состоится 20 января 2023 года. При этом шоу уже продлили на третий сезон.