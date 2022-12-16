«Это похоже на конец света» — трейлер второго сезона The Legend of Vox Machina

Amazon опубликовала полноценный трейлер второго сезона фэнтезийного анимационного сериала The Legend of Vox Machina.
В основе проекта лежат персонажи команды Мэтта Мерсера из Critcal Role, которые уже давно ведут захватывающие трансляции по Dungeons & Dragons.
Напомним, первый сезон сделали по мотивам сюжетной арки Брайрвудов. Его, кстати, очень тепло встретили зрители и критики.
Премьера состоится 20 января 2023 года. При этом шоу уже продлили на третий сезон.
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Редактор
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