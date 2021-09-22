«Фантастические твари: Секреты Дамблдора» выйдут 15 апреля

Warner Bros. объявила, что триквел «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора» выйдут весной 2022 года — 15 апреля.
Напомним, съемки картины растянулись из-за того, что Джонни Деппа в роли Гриндевальда пришлось заменить на Мадса Миккельсена на фоне затянувшегося конфликта с Эмбер Херд.
Режиссером снова выступил Дэвид Йейтс. А Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон и Джуд Лоу вернутся к главными ролям.
Первые две части «Фантастических тварей» в сумме собрали в прокате 1,46 миллиарда долларов.
ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ: ТАЙНЫ ДАМБЛДОРА в кинотеатрах в 2022.#ФантастическиеТвариТайныДамблдора pic.twitter.com/JB5V0wKnqg
— Warner Bros. Russia (@WarnerBrosRu) September 22, 2021
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А основные события развернутся в Германии и Гималаях.
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