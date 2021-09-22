«Фантастические твари: Секреты Дамблдора» выйдут 15 апреля

Warner Bros. объявила, что триквел «Фантастических тварей» с подзаголовком «Тайны Дамблдора» выйдут весной 2022 года — 15 апреля.

Напомним, съемки картины растянулись из-за того, что Джонни Деппа в роли Гриндевальда пришлось заменить на Мадса Миккельсена на фоне затянувшегося конфликта с Эмбер Херд.

Режиссером снова выступил Дэвид Йейтс. А Эдди Редмэйн, Кэтрин Уотерстон и Джуд Лоу вернутся к главными ролям.

Первые две части «Фантастических тварей» в сумме собрали в прокате 1,46 миллиарда долларов.