Фэнтезийный сериал «Тень и кость» от Netflix выйдет в апреле 2021 года

Netflix объявил, что сериал «Тень и кость» выйдет в апреле 2021 года — точной даты пока нет. В его основу лег фэнтезийный цикл «ГришаВерс» Ли Бардуго.

Действие разворачивается в мире, который разделен массивным барьером вечной тьмы, где обитают плотоядные твари. Но есть сила, с помощью которой можно наконец объединить страну.

По словам авторов, они объединили истории «Тени и костей» и персонажей «Шестерки Воронов» действительно неожиданным образом.

Главных героев сыграли Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барнс.

Продюсером, сценаристом и шоураннером проекта выступает Эрик Хейсеррер («Птичий короб»).