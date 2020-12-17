Фэнтезийный сериал «Тень и кость» от Netflix выйдет в апреле 2021 года

Netflix объявил, что сериал «Тень и кость» выйдет в апреле 2021 года — точной даты пока нет. В его основу лег фэнтезийный цикл «ГришаВерс» Ли Бардуго.
Действие разворачивается в мире, который разделен массивным барьером вечной тьмы, где обитают плотоядные твари. Но есть сила, с помощью которой можно наконец объединить страну.
По словам авторов, они объединили истории «Тени и костей» и персонажей «Шестерки Воронов» действительно неожиданным образом.
Главных героев сыграли Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барнс.
Продюсером, сценаристом и шоураннером проекта выступает Эрик Хейсеррер («Птичий короб»).
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Каст сериала «Тень и кость» по мотивам цикла Ли Бардуго «ГришиВёрс» от Netflix
Евгения Блинова | 02.10.2019
Дата премьеры пока неизвестна.
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