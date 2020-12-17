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    Новости

    Фэнтезийный сериал «Тень и кость» от Netflix выйдет в апреле 2021 года

    17 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    17.12.2020
    449
    0 минут на чтение
    Фэнтезийный сериал «Тень и кость» выйдет в апреле 2021 года

    Netflix объявил, что сериал «Тень и кость» выйдет в апреле 2021 года — точной даты пока нет. В его основу лег фэнтезийный цикл «ГришаВерс» Ли Бардуго.

    Действие разворачивается в мире, который разделен массивным барьером вечной тьмы, где обитают плотоядные твари. Но есть сила, с помощью которой можно наконец объединить страну.

    По словам авторов, они объединили истории «Тени и костей» и персонажей «Шестерки Воронов» действительно неожиданным образом.

    Главных героев сыграли Джесси Мей Ли, Арчи Рено, Фредди Картер, Амита Суман, Кит Янг и Бен Барнс.

    Продюсером, сценаристом и шоураннером проекта выступает Эрик Хейсеррер («Птичий короб»).

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     Евгения Блинова |  02.10.2019

    Дата премьеры пока неизвестна.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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