Фильм по «Неуязвимому» все еще в работе

Роберт Киркман в одном из интервью рассказал, что работа над полнометражной экранизацией «Неуязвимого» продолжается.
По его словам, одноименный мультсериал от Amazon убедил Universal в потенциальном успехе фильма.
Мы все еще занимаемся фильмом. Иногда это занимает больше времени, чем обычно. Но, мне кажется, мультсериал сильно помог проекту. Universal очень заинтересована потенциалом этого проекта. Мы держим это в уме и стараемся двигаться вперед.
Над сценарием грядущего фильма работают Сет Роген («Зеленый Шершень») и Эван Голдберг («Проповедник»).
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