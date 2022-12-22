    3
    Новости

    Финалисты десятого сезона премии «Новые горизонты»

    22 декабря 2022
    Avatar photo
    22.12.2022
    573
    1 минута на чтение
    Финалисты десятого сезона премии «Новые горизонты»

    Организаторы литературной фантастической премии «Новые горизонты» объявили финалистов уже десятого сезона. Эта премия вручается за лучшее художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю, вышедшее на русском языке.

    В ходе пресс-конференции участники подвели итоги предфинального этапа и рассказали о будущих нововведениях:

    Вот кто прошёл в финал (авторы перечислены в алфавитном порядке):

    • Дмитрий Данилов. Саша, привет!
    • Татьяна Замировская. Смерти.net
    • Виктор Пелевин. TRANSHUMANISM INC
    • Алексей Сальников. Оккульттрегер
    • Тим Скоренко. Стекло

    Премию ждёт два больших нововведения со следующего года. Во-первых, в качестве номинаторов премии, наравне с экспертами, выступят порталы «ЛитРес.Самиздат» и «Ридеро». Во-вторых, премия станет международной — в ней появится номинация за лучшее переводное произведение, оригинальное по тематике, образам и стилю.

    Объявить победителя этого сезона команда организаторов планирует в январе или феврале.

    Премия основана в 2013-м году литературными критиками и фантастиковедами Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

    Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

    В 2022-м организаторы «Новых горизонтов» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив  запустили просветительский проект «Великое Кольцо. Сценарии будущего и отечественная фантастика». В его рамках проходят публичные дискуссии с популяризаторами науки и исследователями фантастики, посвящённый памяти писателя Ивана Ефремова.

    Кроме того, под эгидой премии в издательстве Inspiria выходит сборник «Новое Будущее» с тринадцатью историями, которые «демонстрируют разные грани мира будущего». Его составителем выступил Сергей Шикарев.

    Читайте также

    Финалисты премии «Новые горизонты»

    Победители премии «Новые горизонты 2021»

     Кот-император |  16.12.2021

    В ходе церемонии также прошёл кинопитчинг, в котором жюри выбрало наиболее интересное для экранизации произведение.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Правдивая история Пиноккио: мистификации, фашиста и христианского символа
    0
    18510
    Правдивая история Пиноккио: мистификации, фашиста и христианского символа

    Как всё было у Карло Коллоди? Что переврал Дисней? На что намекал Толстой своим «Буратино»?

    Фан: если бы Хаяо Миядзаки снял «Бегущего по лезвию» 8
    0
    102446
    Фан: если бы Хаяо Миядзаки снял «Бегущего по лезвию»

    Хотя вообще-то аниме во вселенной «Бегущего по лезвию» уже выходило.

    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM 7
    0
    87469
    Обзор Marvel’s Midnight Suns. Великолепный супергеройский XCOM

    Ещё одна крутая игра по Marvel

    «Дюна 2»: когда продолжение и чего ждать от сюжета 9
    0
    94807
    Какие фильмы выйдут в 2023 году: фантастика, фэнтези и приключения

    Продолжения «Дюны» и «Астерикса», возвращение Индианы Джонса и Шьямалана, предыстории «Голодных игр» и Вилли Вонки.

    Пандора: мир «Аватара» 2
    0
    188222
    Пандора, мир «Аватара»: создание, жители и монстры

    Чем вдохновлялся Кэмерон, кто живёт на планете, как устроено общество на’ви и их кланы и почему они отвергают технологии.

    Величайшая фантазия. Как Final Fantasy VII стала культовой
    0
    381591
    Обсуждаем серию Final Fantasy в 62-м выпуске Фантастического подкаста

    Какие «финалки» лучшие, а в какие лучше даже не играть? Три из трёх фанатов серии рекомендуют.

    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме
    0
    382977
    Короткометражка: «Крипи». Детские страхи в панельном доме

    С комментариями режиссёра.

    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы
    0
    204153
    Какие фильмы выйдут в 2023 году: супергерои и комиксы

    Что нас (ну, или зрителей в других странах) ждёт? Финал «Стражей галактики», возвращение Аквамена, дебют Крейвена и «Флэш», который может неожиданно перевернуть игру…

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить