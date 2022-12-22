Финалисты десятого сезона премии «Новые горизонты»

Организаторы литературной фантастической премии «Новые горизонты» объявили финалистов уже десятого сезона. Эта премия вручается за лучшее художественное произведение фантастического жанра, оригинальное по тематике, образам и стилю, вышедшее на русском языке.

В ходе пресс-конференции участники подвели итоги предфинального этапа и рассказали о будущих нововведениях:

Вот кто прошёл в финал (авторы перечислены в алфавитном порядке):

Дмитрий Данилов. Саша, привет!

Татьяна Замировская. Смерти.net

Виктор Пелевин. TRANSHUMANISM INC

Алексей Сальников. Оккульттрегер

Тим Скоренко. Стекло

Премию ждёт два больших нововведения со следующего года. Во-первых, в качестве номинаторов премии, наравне с экспертами, выступят порталы «ЛитРес.Самиздат» и «Ридеро». Во-вторых, премия станет международной — в ней появится номинация за лучшее переводное произведение, оригинальное по тематике, образам и стилю.

Объявить победителя этого сезона команда организаторов планирует в январе или феврале.

Премия основана в 2013-м году литературными критиками и фантастиковедами Василием Владимирским и Сергеем Шикаревым. Победителями и номинантами премии за прошедшие годы становились такие авторы, как Владимир Аренев, Дарья Бобылева, Ксения Букша, Эдуард Веркин, Мария Галина, Линор Горалик, Алексей Иванов, Шамиль Идиатуллин и другие.

Цель премии — отметить тексты и поощрить авторов, которые расширяют границы жанра и исследуют территории за пределами традиционных литературных полей.

В 2022-м организаторы «Новых горизонтов» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив запустили просветительский проект «Великое Кольцо. Сценарии будущего и отечественная фантастика». В его рамках проходят публичные дискуссии с популяризаторами науки и исследователями фантастики, посвящённый памяти писателя Ивана Ефремова.

Кроме того, под эгидой премии в издательстве Inspiria выходит сборник «Новое Будущее» с тринадцатью историями, которые «демонстрируют разные грани мира будущего». Его составителем выступил Сергей Шикарев.