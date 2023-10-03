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    Финальный аниме-сериала «Плуто» — экранизации детективной манги о злодее из «Астро Боя»

    3 октября 2023
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    03.10.2023
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    Netflix выпустил финальный трейлер фантастического аниме-сериала «Плутон». Это экранизация мрачного спин-оффа знаменитой манги «Астро Бой», которая посвящена становлению одного из главных злодеев.

    О Земле будущего, где роботы и люди существуют вместе. Недавно завершилась кровопролитная 39-я Азиатская война, после чего наступило обманчивое время мира. Но некто начал устранять величайших роботов на планете, выводя их строя одинаковым и бессмысленным образом. За дело берётся робот-детектив Гезихт из Европола. Вскоре он приходит к выводу, что преступления, по всей видимости, совершает вовсе не человек.

    «Плутон» основан на одноимённой манге Наоки Урасавы (автор манги «Монстр»). Свою историю Наоки развивал на основе конкретной сюжетной арки  Big Comic Original из «Астро Боя», которая была посвящена роботу-злодею Плутону. Манга Урасавы настолько впечатлила читателей и критиков, что была отмечена почётной культурной премии Осаму Тэдзуки — собственно, автора «Астро Боя». 

    Peжиccёpом выступил Toщиo Kaвaгyчи, дизaйнepом пepcoнaжeй — Щигэpy Фyдзитa («Moнcтp»). Автор манги Haoки Уpacaвa стал консультантом. За производство отвечает студия M2.

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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