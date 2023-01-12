EA Motive представила финальный трейлер ремейка Dead Space, в котором можно увидеть геймплейные отрывки и катсцены.
Разработчики постарались сделать игру максимально близкой к оригиналу, при расширив некоторые эпизоды, добавив систему случайных событий и сделав локации бесшовными.
Обновленная Dead Space выйдет 27 января на PS5, XSX/S и ПК. За предзаказ игроки бесплатно получат вторую часть.
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Редактор
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