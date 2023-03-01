Фото: полярное сияние на Земле из космоса

Астронавт NASA Джош Кассада поделился в соцсетях завораживающим снимком полярного сияния на Земле из космоса.
Он сделал фото с Международной космической станции, которая находится на расстоянии в 400 километров от планеты.
Сам астронавт описал увиденное двумя словами: «Абсолютно нереально».
В СМИ отвечают, что световое шоу, вызванное взаимодействием заряженных солнечных частиц с молекулами в атмосфере Земли, недавно были усилены сильной солнечной активностью. В частности, «дыра» в короне Солнца усилила поток солнечного ветра.
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