Фото: полярное сияние на Земле из космоса

Астронавт NASA Джош Кассада поделился в соцсетях завораживающим снимком полярного сияния на Земле из космоса.

Он сделал фото с Международной космической станции, которая находится на расстоянии в 400 километров от планеты.

Сам астронавт описал увиденное двумя словами: «Абсолютно нереально».

В СМИ отвечают, что световое шоу, вызванное взаимодействием заряженных солнечных частиц с молекулами в атмосфере Земли, недавно были усилены сильной солнечной активностью. В частности, «дыра» в короне Солнца усилила поток солнечного ветра.