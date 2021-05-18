GaGa Games локализует The Witcher: Old World — настольную игру во вселенной «Ведьмака»

Издательство GaGa Games объявило, что выпустит на русском настольную игру The Witcher: Old World по вселенной «Ведьмак» Сапковского. Её действие разворачивается до событий саги, игроки возьмут на себя роли ведьмаков из разных школ.

Локализованную версию будут печатать сразу с англоязычным тиражом. Kickstarter начнётся 25 мая. А предзаказ русскоязычной версии откроется 24 июня. Издатель обещает выпустить базу со всеми дополнениями и бонусами Kickstarter-версии.

Игра рассчитана на 2-5 человек (можно и в соло, но акцент на одиночной и кооперативной сделан в дополнении The Wild Hunt).

Деталей геймплея пока нет, но можно изучить видео от разработчика, где он немного показывает компоненты и объясняет структуру хода: