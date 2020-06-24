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    Генри Кавилл в ближайшие годы хочет чаще играть Супермена

    24 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    24.06.2020
    569
    1 минут на чтение
    Генри Кавилл в ближайшие годы хочет чаще играть Супермена

    Генри Кавилл в недавнем интервью Variety рассказал, что он хочет в ближайшие годы играть Супермена чаще.

    Я всегда был фанатом Супермена. Когда ты играешь такого персонажа, то постоянно носишь с собой плащ. Потому что он становится частью тебя. Дети на улице не обязательно во мне видят Генри Кавилла, для многих из них я Супермен. Это замечательный персонаж, и я несу за него ответственность. Поэтому надеюсь, что в ближайшие годы мне удастся чаще его играть.

    Актер подчеркнул, что роль Человека из стали сильно повлияла на его карьер.

    Он изменил мою жизнь. Благодаря этому персонажу теперь мне предлагают разные роли. Он сильно изменил ход моей карьеры. Я невероятно за это благодарен. А еще я многому у него научился.

    По словам Генри, эта роль заставляет его задуматься, хороший ли он на самом деле человек.

    Он хороший и добрый. Поэтому когда ты начинаешь сравнивать себя с ним, то невольно заглядываешь вглубь себя. Ты спрашиваешь себя: «А я хороший человек? Достаточно ли хороший, чтобы играть Супермена?»

    Недавно журналисты Deadline и Variety рассказали, что Кавилл ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Супермена. Персонаж может появиться в «Шазаме 2», «Черном Адаме» и «Аквамене 2».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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