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    Кино | Новости

    «Гибли», Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён

    3 июля 2020
    Кот-император
    03.07.2020
    3990
    2 минут на чтение
    Ghibli, Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён

    Издание IndieWire в начале июля опубликовало новую подборку кино — на этот раз в список вошли 40 фэнтези-фильмов. Редакция отмечает, что под «фэнтези» понимает ощущение прыжка через экран к чему-то совершенно новому, проявление эскапизма, как оно есть. При этом в подборке нет фильмов на тему космического фэнтези вроде «Звёздных войн», как и нет картин, в которых «фэнтези» используется лишь как повседневные грёзы. Авторы собрали «триумфы воображения и построения мира».

    • №40 «Вход в пустоту» (Гаспар Ноэ, 2009)
    • №39 «История призрака» (Дэвид Лоуэри, 2017)
    • №38 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Альфонсо Куарон, 2004)
    • №37 «Пурпурная роза Каира» (Вуди Аллен, 1985)
    • №36 «Коралина» (Генри Селик, 2009)
    • №35 «Джуманджи» (Джо Джонстон, 1995)
    • №34 «Скотт Пилигрим против всех» (Эдгар Райт, 2010)
    • №33 «Экскалибур» (Джон Бурман, 1982)
    • №32 «Аладдин» (Рон Клементс и Джон Маскер, 1992)
    • №31 «Властелин колец: Две крепости» (Питер Джексон, 2002)
    • №30 «Бесконечная история» (Вольфганг Петерсон, 1984)
    Ghibli, Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён 1

    Бесконечная история

    • №29 «Принцесса Мононоке» (Хаяо Миядзаки, 1997)
    • №28 «Рождественская песнь» (Брайан Десмонд Хёрст, 1951)
    • №27 «Мэри Поппинс» (Роберт Стивенсон, 1964)
    • №26 «Лестница в небо» (Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер, 1946)
    • №25 «Город потерянных детей» (Марк Каро, Жан-Пьер Жёне, 1995)
    • №24 «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном» (Масаки Кобаяси, 1964)
    • №23 «Багдадский вор» (Людвиг Бергер, Майкл Пауэлл, Тим Уэлан, 1940)
    • №22 «Принцесса-невеста» (Роб Рейнер, 1987)
    • №21 «Святая гора» (Алехандро Ходоровски, 1973)
    • №20 «Кинг-Конг» (Мериан Купер, Эрнест Шодсак, 1933)
    Ghibli, Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён 2

    «Кинг-Конг»

    • №19 «Маленькая принцесса» (Альфонсо Куарон, 1995)
    • №18 «Большой» (Пенни Маршалл, 1988)
    • №17 «Красные башмачки» (Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер, 1948)
    • №16 «Орфей» (Жан Кокто, 1950)
    • №15 «Эдвард Руки-ножницы» (Тим Бёртон, 1990)
    • №14 «Кто подставил Кролика Роджера?» (Роберт Земекис, 1988)
    • №13 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Энг Ли, 2000)
    • №12 «Мой сосед Тоторо» (Хаяо Миядзаки, 1988)
    • №11 «Эта замечательная жизнь» (Фрэнк Капра, 1947)
    • №10 «День сурка» (Харольд Рэмис, 1993)
    По «Дню сурка» планируют снять сериал

    «День сурка»

    • №9 «Властелин колец: Братство кольца» (Питер Джексон, 2001)
    • №8 «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Апитчатпон Вирасетакул, 2010)
    • №7 «Лабиринт Фавна» (Гильермо Дель Торо, 2006)
    • №6 «Красавица и чудовище» (Жан Кокто, 1946)
    • №5 «Сказки туманной луны после дождя» (Кэндзи Мидзогути, 1953)
    • №4 «Быть Джоном Малковичем» (Спайк Джонс, 1999)
    • №2 «Волшебник страны Оз» (Виктор Флеминг, 1939)
    • №2 «Унесённые призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)
    • №1 «Седьмая печать» (Ингмар Бергман, 1957)
    Ghibli, Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён 3

    «Седьмая печать»

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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