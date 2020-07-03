«Гибли», Толкин и Дель Торо: IndieWire составил список 40 лучших фэнтези-фильмов всех времён

Издание IndieWire в начале июля опубликовало новую подборку кино — на этот раз в список вошли 40 фэнтези-фильмов. Редакция отмечает, что под «фэнтези» понимает ощущение прыжка через экран к чему-то совершенно новому, проявление эскапизма, как оно есть. При этом в подборке нет фильмов на тему космического фэнтези вроде «Звёздных войн», как и нет картин, в которых «фэнтези» используется лишь как повседневные грёзы. Авторы собрали «триумфы воображения и построения мира».

№40 «Вход в пустоту» (Гаспар Ноэ, 2009)

№39 «История призрака» (Дэвид Лоуэри, 2017)

№38 «Гарри Поттер и узник Азкабана» (Альфонсо Куарон, 2004)

№37 «Пурпурная роза Каира» (Вуди Аллен, 1985)

№36 «Коралина» (Генри Селик, 2009)

№35 «Джуманджи» (Джо Джонстон, 1995)

№34 «Скотт Пилигрим против всех» (Эдгар Райт, 2010)

№33 «Экскалибур» (Джон Бурман, 1982)

№32 «Аладдин» (Рон Клементс и Джон Маскер, 1992)

№31 «Властелин колец: Две крепости» (Питер Джексон, 2002)

№30 «Бесконечная история» (Вольфганг Петерсон, 1984)

№29 «Принцесса Мононоке» (Хаяо Миядзаки, 1997)

№28 «Рождественская песнь» (Брайан Десмонд Хёрст, 1951)

№27 «Мэри Поппинс» (Роберт Стивенсон, 1964)

№26 «Лестница в небо» (Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер, 1946)

№25 «Город потерянных детей» (Марк Каро, Жан-Пьер Жёне, 1995)

№24 «Кайдан: Повествование о загадочном и ужасном» (Масаки Кобаяси, 1964)

№23 «Багдадский вор» (Людвиг Бергер, Майкл Пауэлл, Тим Уэлан, 1940)

№22 «Принцесса-невеста» (Роб Рейнер, 1987)

№21 «Святая гора» (Алехандро Ходоровски, 1973)

№20 «Кинг-Конг» (Мериан Купер, Эрнест Шодсак, 1933)

№19 «Маленькая принцесса» (Альфонсо Куарон, 1995)

№18 «Большой» (Пенни Маршалл, 1988)

№17 «Красные башмачки» (Майкл Пауэлл, Эмерик Прессбургер, 1948)

№16 «Орфей» (Жан Кокто, 1950)

№15 «Эдвард Руки-ножницы» (Тим Бёртон, 1990)

№14 «Кто подставил Кролика Роджера?» (Роберт Земекис, 1988)

№13 «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» (Энг Ли, 2000)

№12 «Мой сосед Тоторо» (Хаяо Миядзаки, 1988)

№11 «Эта замечательная жизнь» (Фрэнк Капра, 1947)

№10 «День сурка» (Харольд Рэмис, 1993)

№9 «Властелин колец: Братство кольца» (Питер Джексон, 2001)

№8 «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» (Апитчатпон Вирасетакул, 2010)

№7 «Лабиринт Фавна» (Гильермо Дель Торо, 2006)

№6 «Красавица и чудовище» (Жан Кокто, 1946)

№5 «Сказки туманной луны после дождя» (Кэндзи Мидзогути, 1953)

№4 «Быть Джоном Малковичем» (Спайк Джонс, 1999)

№2 «Волшебник страны Оз» (Виктор Флеминг, 1939)

№2 «Унесённые призраками» (Хаяо Миядзаки, 2001)

№1 «Седьмая печать» (Ингмар Бергман, 1957)

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