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    Новости

    Гильермо Дель Торо запустил хоррор-антологию — с режиссёрами «Куба» и «Мэнди»

    3 сентября 2021
    03.09.2021
    293
    1 минута на чтение
    Три будущих фильма Гильермо Дель Торо: режиссёр рассказал о планах

    Netflix анонсировал хоррор-антологию Гильермо Дель Торо «Кабинет редкостей». Заодно сервис раскрыл съёмочную команду и актёрский состав — и они впечатляют!

    Вот кто согласился снять по эпизоду для сериала Дель Торо: Дженнифер Кент («Бабадук»), Дэвид Прайор («Пустой человек»), Гильермо Наварро («Нарко»), Кит Томас («Воспламеняющая взглядом»), Панос Косматос («Мэнди») Кэтин Хэрдвик («Сумерки»), Винцеццо Натали («Куб», «Ганнибал»), Ана Лили Амирпур («Девушка возвращается одна ночью»).

    Всего будет восемь историй, причём одна из них основана на рассказе Говарда Лавкрафта (название не раскрывают).

    А среди актёров в антологии задействованы Эндрю Линкольн, Криспин Гловер, Бен Барнс, Питер Уэллер и другие.

    Первоначально проект называется «Десять после полуночи», но в итоге его переименовали в «Кабинет редкостей Гильермо Дель Торо» — по названию книги за авторством Дель Торо о своём творчестве.

    Режиссёр уже давно работает с Netflix. Он занимался анимационным сериалом «Охотники на троллей», а ещё снял свою версию «Пиноккио», которая запланирована на этот год, но, по слухам, может выйти только в следующем.

    А сейчас Дель Торо занят «Аллей кошмаров» —  экранизацией нуарного романа Уильма Линзи Грэшема. Главные роли исполняют Кейт Бланшетт, Руни Мара, Рон Перлман, Уиллем Дефо и Брэдли Купер. В центре сюжета — аферист и карнавальный фокусник Стэн, который притворяется медиумом, что разговаривает с мёртвыми. Дель Торо подчёркивает, что «Аллея кошмаров» — реалистическая история, и фантастических элементов в ней не будет. В российский прокат картина выйдет в январе 2022-го.

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