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    Новости

    Глава АВК: в России закрыты 41% кинозалов

    17 октября 2022
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    17.10.2022
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    1 минута на чтение
    Глава АВК: в России закрыты 41% кинозалов

    Иллюстрация: Photo by Houses Cheung on Unsplash 

    Глава Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал ТАСС о ситуации с в индустрии. После ухода голливудских мейджоров горизонт планирования кинотеатров сократился до нескольких недель.

    По его словам, сейчас закрыто чуть более 150 кинотеатров. Всего в стране было более 2,1 тысяч кинотеатров, из них 700 — это муниципальные, на один-два зала, им закрытие не грозит.

    При этом российские релизы не позволяют полноценно планировать расписание.

    Да, вышло сейчас «Сердце пармы», кинотеатры им немного работали. Следующие фильмы ожидаем, они дай бог придут в ноябре. Декабрь вроде по российскому кино неплохой. Но говоря о перспективе, мы на сегодняшний день не знаем, какой контент будет выходить в феврале. Если раньше мы прогнозировали и плюс-минус понимали, что будет у нас через полгода-год, то сейчас горизонт планирования по российским фильмам сократился до трех месяцев максимум, по иностранным картинам уже никто не планирует. Горизонт планирования выживания кинотеатров сократился до двух недель.

    При этом Воронков отмечает, что из 5,7 тысяч кинозалов (в одном кинотеатре обычно несколько кинозалов) в России закрыты 41%. Из-за нехватки контента в крупных мультиплексах, где обычно работают по 12 залов, активны примерно половина.

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