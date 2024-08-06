GSC Game World провела презентацию геймплея S.T.A.L.K.E.R. 2





В рамках стрима студия рассказала об игре и показала массу геймплея на локации «Болота». Игроков ждет внушительная свобода перемещения и огромное количество контента. По заверениям разработчиков, за одно прохождение геймеры не смогут увидеть все.





Отдельную часть презентации GSC посвятила захвату анимации персонажей. Для игры было записано до трех часов кат-сцен, которые должны лучше познакомить с персонажами и раскрыть их мотивы.





Релиз шутера запланирован на 20 ноября 2024 года для PC и Xbox Series.



Студия GSC Game World провела полноценную презентацию, посвященную S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.