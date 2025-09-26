Helldivers 2 хотят поддерживать «вечно»

КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Фильм «Долгая прогулка»: «Голодные игры» для взрослых
Андрей Квасков
26 сентября 14:56
110
1 минута на чтение
Руководитель Arrowhead Шамс Джордани прокомментировал слухи о следующей части Helldivers. Ранее его реплика в Discord вызвала разговоры о возможной разработке Helldivers 3, но теперь всё стало ясно: речь шла о будущих обновлениях для Helldivers 2, а не о сиквеле.
Шамс Джордани
Мы, как и остальные руководители, считаем, что было бы классно сделать эту игру вечной. Если мы сможем всё наладить с производительностью и процессом разработки, то сможем расширять её очень долго. В PlayStation нас тоже поддерживают.
По словам главы студии, команда хочет развивать Helldivers 2 по той же модели, что и многолетние онлайн-проекты вроде RuneScape, которые продолжают жить десятилетиями. Что касается ближайших планов, Arrowhead работает над оптимизацией клиента и устранением проблем с производительностью. В студии подготовили как краткосрочные, так и долгосрочные меры. А вот тема социального хаба остаётся открытой. Судя по заявлениям Джордани, эта функция действительно находится в планах, но добавят её именно в Helldivers 2, а не в какой-то будущей игре.

Андрей Квасков
