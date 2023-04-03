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    Новости

    Hobby World организует «Игрокэмп» — выездную настольную игротеку на выходные

    3 апреля 2023
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    03.04.2023
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    2 минуты на чтение
    Hobby World организует «Игрокэмп» — выездную настольную игротеку на выходные

    Наши коллеги из Hobby World рады объявить «Игрокэмп» — выездную игротеку на выходные, которая пройдёт с 14 по 16 апреля в Подмосковье.

    Она пройдёт в оздоровительном комплексе «Клязьма», где компания организует все условия: от проживания и трёхразового питания до, собственно, игротеки с кучей настолок и даже бассейном.  Все гости «Игрокэмпа» будут размещены в номерах на одного, двух или трёх гостей.

    В вашем распоряжении все хиты, новинки и бессмертная классика такие, как: «Властелин колец: Странствия в Средиземье», «Древний Ужас», «Зомбицид», «Космический контакт», «Непостижимое», «Особняки безумия», «Ужас Аркхэма», «Чёрная роза», «Descent: Сказания тьмы», «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе» и другие игры!

    Всю основную информацию о проживании, расписании и ценах можно найти на странице мероприятия. Там же приведены правила проживания гостей, информация об оздоровительном комплексе и даже подробности о лаунж-зоне, где можно почитать номера журнала «Мир фантастики». Отдельно доступен телеграм-канал со всей информацией.

    • Заселение: 14 апреля (пятница) с 18:00. Можно приехать пораньше, залы с настолками открываются с 16:00.
    • Выселение: 16 апреля (воскресенье) до 15:00.
    • Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, п. Поведники, Оздоровительный комплекс «Клязьма» (координаты 55.980586 / 37.593925).

     

    Ответы на часто задаваемые вопросы

    Какое будет расписание?

    Зал «Большой Екатерининский»
    Игротека с гейммастерами: 15 апреля, 12:00-20:00
    Игротека с представителями издательства: 15 апреля, 12:00-20:00

    Зал «Малый Екатерининский»
    Настольные ролевые игры с мастером: 15 апреля 12:00-20:00
    Турнир по игре «Картографы»: 15 апреля 16:30-19:00

    Почему такие цены?

    Это средняя цена по такому классу домов отдыха в данный период времени, мы ничего не прибавляли к стоимости. Все расходы по организации и персоналу берем на себя

    Есть ли возможность поучаствовать в Игрокэмпе без проживания?

    Нет, к сожалению, такой возможности нет.

    Какие игры будут доступны? Можно ли привезти свои игры?

    Мы привезем большое количество игр нашего издательства. Это отличный шанс поиграть в игры, в которые хотелось поиграть, но не получалось, например, Descent: Сказания тьмы, Непостижимое, Космический контакт. Запрета привозить свои игры нет, но не упустите шанс поиграть в нашу новинку — Roll Player Adventures: Приключения в Улосе.

    Почему нельзя с детьми?

    Так как в данном случае вы не в частном порядке останавливаетесь в доме отдыха, а принимаете участие в мероприятии, это накладывает на организаторов мероприятия обязательства по организации безопасности детей. Считается, что доступы к открытому водоему, бассейну и т.п. являются потенциально опасными для ребенка.

    Есть ли парковка? Входит ли она в стоимость проживания?

    Да, она входит в стоимость проживания.

    Разрешено ли курение?

    Курение предполагается на улице, рядом с игровыми залами.

    Что по питанию?

    Для вас организовано трехразовое питание в формате шведского стола, оно входит в стоимость. Можно не переживать о еде, а наслаждаться играми.

    Сколько будет гейммастеров?

    Мы все рассчитали, Мастеров хватит всем. Без поддержки вы не останетесь.

    Что делать ночью?

    Можно спать, а можно играть. Конференц-залы будут открыты всю ночь.

    Hobby World организует «Игрокэмп» — выездную настольную игротеку на выходные 1
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