Hobby World организует «Игрокэмп» — выездную настольную игротеку на выходные

Ответы на часто задаваемые вопросы

Какое будет расписание?

Зал «Большой Екатерининский»

Игротека с гейммастерами: 15 апреля, 12:00-20:00

Игротека с представителями издательства: 15 апреля, 12:00-20:00

Зал «Малый Екатерининский»

Настольные ролевые игры с мастером: 15 апреля 12:00-20:00

Турнир по игре «Картографы»: 15 апреля 16:30-19:00

Почему такие цены?

Это средняя цена по такому классу домов отдыха в данный период времени, мы ничего не прибавляли к стоимости. Все расходы по организации и персоналу берем на себя

Есть ли возможность поучаствовать в Игрокэмпе без проживания?

Нет, к сожалению, такой возможности нет.

Какие игры будут доступны? Можно ли привезти свои игры?

Мы привезем большое количество игр нашего издательства. Это отличный шанс поиграть в игры, в которые хотелось поиграть, но не получалось, например, Descent: Сказания тьмы, Непостижимое, Космический контакт. Запрета привозить свои игры нет, но не упустите шанс поиграть в нашу новинку — Roll Player Adventures: Приключения в Улосе.

Почему нельзя с детьми?

Так как в данном случае вы не в частном порядке останавливаетесь в доме отдыха, а принимаете участие в мероприятии, это накладывает на организаторов мероприятия обязательства по организации безопасности детей. Считается, что доступы к открытому водоему, бассейну и т.п. являются потенциально опасными для ребенка.

Есть ли парковка? Входит ли она в стоимость проживания?

Да, она входит в стоимость проживания.

Разрешено ли курение?

Курение предполагается на улице, рядом с игровыми залами.

Что по питанию?

Для вас организовано трехразовое питание в формате шведского стола, оно входит в стоимость. Можно не переживать о еде, а наслаждаться играми.

Сколько будет гейммастеров?

Мы все рассчитали, Мастеров хватит всем. Без поддержки вы не останетесь.

Что делать ночью?

Можно спать, а можно играть. Конференц-залы будут открыты всю ночь.