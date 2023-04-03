Hobby World организует «Игрокэмп» — выездную настольную игротеку на выходные

Наши коллеги из Hobby World рады объявить «Игрокэмп» — выездную игротеку на выходные, которая пройдёт с 14 по 16 апреля в Подмосковье.
Она пройдёт в оздоровительном комплексе «Клязьма», где компания организует все условия: от проживания и трёхразового питания до, собственно, игротеки с кучей настолок и даже бассейном. Все гости «Игрокэмпа» будут размещены в номерах на одного, двух или трёх гостей.
В вашем распоряжении все хиты, новинки и бессмертная классика такие, как: «Властелин колец: Странствия в Средиземье», «Древний Ужас», «Зомбицид», «Космический контакт», «Непостижимое», «Особняки безумия», «Ужас Аркхэма», «Чёрная роза», «Descent: Сказания тьмы», «Roll Player Adventures: Приключения в Улосе» и другие игры!
Всю основную информацию о проживании, расписании и ценах можно найти на странице мероприятия. Там же приведены правила проживания гостей, информация об оздоровительном комплексе и даже подробности о лаунж-зоне, где можно почитать номера журнала «Мир фантастики». Отдельно доступен телеграм-канал со всей информацией.
- Заселение: 14 апреля (пятница) с 18:00. Можно приехать пораньше, залы с настолками открываются с 16:00.
- Выселение: 16 апреля (воскресенье) до 15:00.
- Адрес: Московская область, городской округ Мытищи, п. Поведники, Оздоровительный комплекс «Клязьма» (координаты 55.980586 / 37.593925).
Какое будет расписание?
Зал «Большой Екатерининский»
Игротека с гейммастерами: 15 апреля, 12:00-20:00
Игротека с представителями издательства: 15 апреля, 12:00-20:00
Зал «Малый Екатерининский»
Настольные ролевые игры с мастером: 15 апреля 12:00-20:00
Турнир по игре «Картографы»: 15 апреля 16:30-19:00
Почему такие цены?
Это средняя цена по такому классу домов отдыха в данный период времени, мы ничего не прибавляли к стоимости. Все расходы по организации и персоналу берем на себя
Есть ли возможность поучаствовать в Игрокэмпе без проживания?
Нет, к сожалению, такой возможности нет.
Какие игры будут доступны? Можно ли привезти свои игры?
Мы привезем большое количество игр нашего издательства. Это отличный шанс поиграть в игры, в которые хотелось поиграть, но не получалось, например, Descent: Сказания тьмы, Непостижимое, Космический контакт. Запрета привозить свои игры нет, но не упустите шанс поиграть в нашу новинку — Roll Player Adventures: Приключения в Улосе.
Почему нельзя с детьми?
Так как в данном случае вы не в частном порядке останавливаетесь в доме отдыха, а принимаете участие в мероприятии, это накладывает на организаторов мероприятия обязательства по организации безопасности детей. Считается, что доступы к открытому водоему, бассейну и т.п. являются потенциально опасными для ребенка.
Есть ли парковка? Входит ли она в стоимость проживания?
Да, она входит в стоимость проживания.
Разрешено ли курение?
Курение предполагается на улице, рядом с игровыми залами.
Что по питанию?
Для вас организовано трехразовое питание в формате шведского стола, оно входит в стоимость. Можно не переживать о еде, а наслаждаться играми.
Сколько будет гейммастеров?
Мы все рассчитали, Мастеров хватит всем. Без поддержки вы не останетесь.
Что делать ночью?
Можно спать, а можно играть. Конференц-залы будут открыты всю ночь.
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Александр Ремизов
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