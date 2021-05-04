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    Новости

    Хонас Куарон готовит для Netflix драму о знакомстве мальчика и чупакабры

    4 мая 2021
    Кот-император
    04.05.2021
    1093
    1 минута на чтение
    Хонас Куарон готовит для Netflix драму о знакомстве мальчика и чупакабры

    В сети появились новые детали о будущей фантастической драме Хонаса Куарона (сын Альфонса Куарона). Карточку фильма опубликовал на патреоне инсайдер Дэниел Рихтман.

    Впервые  СМИ рассказали о проекте в августе 2020-го — Куарон-младший заключил сделку с Netflix о съёмках полнометражной ленты о мексиканской семье, которая связана с таинственным чудовищем, известным как чупакабра.

    Пока что у фильма всё ещё нет названия. Его продюсерами выступают Майкл Барнатан и Марк Рэдклифф, которые вместе работали над множеством детских фильмов: «Один дома», первые три части «Гарри Поттера», «Ночь в музее». Барнатан вместе с Маркусом Райнхартом («Бен 10 против Вселенной») и Шоном Кеннеди Муром написали сценарий. К съёмкам планируют приступить в августе — снимать будут в Нью-Мексико.

    В карточке фильма пока что упомянут только один персонаж, для которого ищут актёра — это, собственно, главный герой по имени Алекс, 13-летний мальчик. Его описывают как «стеснительного, умного, одинокого и глубоко переживающего смерть отца». Теперь он живёт с мамой, пытается быть хорошим ребёнком и не особо придёт значению тому, что его травят в школе.

    Алекс не особо рад, что его отправляют на неделю в Мексику на ферму к дедушке Хаве (отец умершего отца). Но там он знакомится с двоюродными сёстрами Мемо и Луной, с которыми вместе начинает проводить время. Да и много общается с Хавой, который хорошо знал его отца. Вскоре Алекс узнаёт, что периодически на ферму заглядывает таинственное существо (в ранних сообщениях СМИ о нём говорили как о чупакабре). Успокоить его можно только музыкальной шкатулкой дедушки. После того, как Алекс узнаёт больше об окрестностях и животных, потерявших свой кров из-за разработки земли ради полезных ископаемых, он вместе с семьёй с фермы отправляется во внезапное приключение.

    Ранее Хонас Куарон помогал снимать фильмы отцу, после чего самостоятельно снял «Пустыню» Джеффри Дин Морганом и «Анингаак» с Сандрой Буллок.

    До этого Куарон был прикреплён к перезапуску истории про Зорро, который планировался на 2021 год. Но проект, по всей видимости, был отменён после того, как Disney приобрела Fox, где должен был выйти фильм. Сейчас картиной про Зорро — уже другой — занимается Квентин Тарантино.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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