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    Новости

    Инсайдер: Amazon купил права на экранизацию «Дня триффидов» Джона Уиндема

    24 января 2023
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    24.01.2023
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    0 минут на чтение
    Инсайдер: Amazon купил права на экранизацию «Дня триффидов» Джона Уиндема

    Инсайдер Джефф Снейдер сообщает, что Amazon Studios приобрела права на адаптацию классического постапокалиптического романа Джона Уиндема «День триффидов». Теперь студия собирается запустить в работу сериал для Prime Video.

    Пока что о проекте нет никаких подробностей: ни шоураннера, ни сценаристов, ни актёров. Вероятно, команда начнёт поиски и объявит новости уже после предварительных договорённостей.

    Книга Уиндема, вышедшая в 1951-м, рассказывала о катастрофе планетарного масштаба. Однажды ночью небо осветил зелёный звёздный дождь, многие люди на Земле вышли на улицы, чтобы увидеть необычное явление, а утром они проснулись слепыми. Мало того, нечто оживило растения триффиды, которые начали охоту на людей.

    На русском языке роман увидел свет в 1966-м — книгу перевёл Аркадий Стругацкий (часть издавалась под псевдонимом С. Бережков).

    Книгу уже экранизировали несколько раз. В 1962-м выходил фильм Стива Секели, в 1981-м свет увидел сериал из шести эпизодов от BBC, а в 2009-м состоялась премьера картины в двух частях от Ника Копуса. Её показывали тоже на BBC, а время действия перенесли в 2000-е.

    Это не первая попытка снять современную версию «Дня триффидов» — разговоры об адаптации ходят с 2014 года.

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