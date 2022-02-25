Инсайдер: Obsidian и Microsoft обсуждают Fallout: New Vegas 2

Редактор VentureBeat Джефф Грабб в своем подкасте Grubbsnax рассказал, что Obsidian и Microsoft обсуждают возможность разработки сиквела Fallout: New Vegas.
По словам журналиста, компании заинтересованы в этой игре. Но до ее выхода еще пройдут многие годы, если тайтл вообще запустят в производство.
Об этом пока рано говорить. Но Microsoft начала вести переговоры. И всплывают слова вроде Obsidian и New Vegas 2 в одном предложении.
Напомним, оригинальная Fallout: New Vegas вышла в 2010 году и получила высокие оценки как от критиков, так и от обычных игроков.
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Редактор
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