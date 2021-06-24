Платформа аналитики социальных медиа YouScan провела исследование самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны. В топ-3 попали «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок». Исследованием платформа поделилась с «Миром фантастики».

Аналитики взяли 20 сериалов, которые получили больше всего оценок пользователей на «КиноПоиске» с рейтингом не менее 6 баллов. Затем платформа проанализировала около 60 тысяч WOM-упоминаний этих сериалов в социальных медиа.

К WOM (word-of-mouth marketing) относят посты или комментарии, в которых пользователи описывают свой опыт взаимодействия с объектом исследования (брендом/проектом/персоной) — мнение, действие, желание. Суммарное вовлечение аудитории — общее количество лайков, комментариев, репостов за указанный период — составило более 300 тысяч реакций пользователей.

В итоге вот что получилось:

«Вампиры средней полосы» (Start, премьера 18 марта, 75 088 реакций) «Угрюм-река» («Первый канал», премьера 9 марта, 52 625 реакций) «Пищеблок» («КиноПоиск», премьера 19 мая, 41 756 реакций)

Вот как выглядела доля вовлечения в топ-10:

Вампиры средней полосы — 24.85% Угрюм-река — 17.42% Пищеблок — 13.82% Девушки с Макаровым — 10.13% Мир! Дружба! Жвачка! (2 сезон) — 10.08% Медиатор — 9.64% Happy End — 5.11% Преступление (2 сезон) — 4.33% Я не шучу — 3.92% По законам военного времени (4 сезон) — 0.57%

А ещё эксперты собрали карту слов и графики тональности. По ним вышло, что при обсуждении «Вампиров средней стороны» говорили преимущественно о деде Славе в исполнении Юрия Стоянова. При этом негативная тональность составила примерно 17%.

Читайте также Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора» Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».

А вот у «Пищеблока» значительно преобладала нейтральная тональность.