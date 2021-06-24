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    Новости

    Исследование: «Вампиры средней полосы» — самый обсуждаемый русскоязычный сериал весны

    24 июня 2021
    24.06.2021
    1102
    1 минута на чтение
    Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора» 10

    Платформа аналитики социальных медиа YouScan провела исследование самых обсуждаемых русскоязычных сериалов весны. В топ-3 попали «Вампиры средней полосы», «Угрюм-река» и «Пищеблок». Исследованием платформа поделилась с «Миром фантастики».

    Аналитики взяли 20 сериалов, которые получили больше всего оценок пользователей на «КиноПоиске» с рейтингом не менее 6 баллов. Затем платформа проанализировала около 60 тысяч WOM-упоминаний этих сериалов в социальных медиа.

    К WOM (word-of-mouth marketing) относят посты или комментарии, в которых пользователи описывают свой опыт взаимодействия с объектом исследования (брендом/проектом/персоной) — мнение, действие, желание. Суммарное вовлечение аудитории — общее количество лайков, комментариев, репостов за указанный период — составило более 300 тысяч реакций пользователей.

    В итоге вот что получилось:

    1. «Вампиры средней полосы» (Start, премьера 18 марта, 75 088 реакций)
    2. «Угрюм-река» («Первый канал», премьера 9 марта, 52 625 реакций)
    3. «Пищеблок» («КиноПоиск», премьера 19 мая, 41 756 реакций)

    Вот как выглядела доля вовлечения в топ-10:

    1. Вампиры средней полосы — 24.85%
    2. Угрюм-река — 17.42%
    3. Пищеблок — 13.82%
    4. Девушки с Макаровым — 10.13%
    5. Мир! Дружба! Жвачка! (2 сезон) — 10.08%
    6. Медиатор — 9.64%
    7. Happy End — 5.11%
    8. Преступление (2 сезон) — 4.33%
    9. Я не шучу — 3.92%
    10. По законам военного времени (4 сезон) — 0.57%

    А ещё эксперты собрали карту слов и графики тональности. По ним вышло, что при обсуждении «Вампиров средней стороны» говорили преимущественно о деде Славе в исполнении Юрия Стоянова. При этом негативная тональность составила примерно 17%.

    Исследование: «Вампиры средней полосы» — самый обсуждаемый русскоязычный сериал весны Исследование: «Вампиры средней полосы» — самый обсуждаемый русскоязычный сериал весны 1

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    Как «Вампиры средней полосы» продолжают традиции «Ночного дозора»

     Александр Стрепетилов |  11.05.2021

    Сериал успешно переносит клише городской мистики в российские реалии, при этом развивая семейную тему в духе «Аддамсов».

    А вот у «Пищеблока» значительно преобладала нейтральная тональность.

    Исследование: «Вампиры средней полосы» — самый обсуждаемый русскоязычный сериал весны 2 Исследование: «Вампиры средней полосы» — самый обсуждаемый русскоязычный сериал весны 3

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    «Пищеблок»: первые впечатления от сериала о вампирах в пионерлагере

     Кирилл Шайдуров |  22.05.2021

    Что это за «Пищеблок», чем отличается от книги, как сыграли актёры и за дело ли его называют ответом «Очень странным делам».

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