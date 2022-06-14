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    Новости

    IVI готовит комедийный сериал «Разрешите обратиться» — про полицейского-оборотня

    14 июня 2022
    14.06.2022
    379
    0 минут на чтение
    IVI готовит комедийный сериал «Разрешите обратиться» — про полицейского-оборотня

    Онлайн-кинотеатр IVI совместно с кинокомпанией «Среда» («Последний министр», «Пищеблок», «Нулевой пациент») запустили в производство супергеройский комедийный сериал «Разрешите обратиться» — про полицейского-оборотня.

    Главные роли исполнят Андрей Гальченко, Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бершауэр и Ян Цапник. Снимать будут в Москве, Твери, Торжке и Туле.

    В центре событий — оперуполномоченный Гоша Котов, который мечтает быть таким же крутым, как его погибший при исполнении в 1990-е отец. Правда, у Гоши не очень получается ловить преступников — он трус. Однако по воле случая Гошу кусает заражённая собака, от чего у парня появляются сверхспособности, как у оборотня. Сила, ловкость, скорость, обострённый слух и нюх. Так, Гоша начинает бороться с преступностью и решать личные проблемы.

    Режиссё — Илья Ермолов.

    Премьера запланирована на 2023-й на IVI.

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    За ним идут «Угрюм-река» и «Пищеблок».

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