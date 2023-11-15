Избушка на курьих ножках и Кощей Бессмертный — в России выпустили конструкторы по русским сказкам

Компания Brick Labs представила серию конструкторов «Сказки» по мотивам — как нетрудно догадаться — русских сказок.

Всего будет семь наборов: «Баба-Яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-Горбунок».

Вместе с этим серию запустили в продажу — пока ограниченной партией. Цены наборов варьируются от 3999 до 11999 рублей.

В основу проекта легли идеи художника-мультипликатора Артема Бизяева. Бренд полностью придумали в России, но его производство находится в Китае.

Сейчас авторы хотят оценить спрос.