Избушка на курьих ножках и Кощей Бессмертный — в России выпустили конструкторы по русским сказкам

Компания Brick Labs представила серию конструкторов «Сказки» по мотивам — как нетрудно догадаться — русских сказок.
Всего будет семь наборов: «Баба-Яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-Горбунок».
Вместе с этим серию запустили в продажу — пока ограниченной партией. Цены наборов варьируются от 3999 до 11999 рублей.
В основу проекта легли идеи художника-мультипликатора Артема Бизяева. Бренд полностью придумали в России, но его производство находится в Китае.
Сейчас авторы хотят оценить спрос.
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