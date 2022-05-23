Изначально над Final Fantasy XV работали авторы Deus Ex

Бывший арт-директор Deus Ex: Human Revolution и Mankind Divided Джонатан Жак-Белльтет в одном из интервью рассказал, что изначально Square Enix поручила разработку Final Fantasy XV студии Eidos-Montréal.
Но спустя какое-то время издатель по неизвестным причинам отдал проект своему японскому подразделению. По мнению Джонатана, это была большая ошибка, потому что у студии получалась действительно крутая игра. Увы, в детали он вдаваться не стал.
Если верить информации блогера Super Bunnyhop, Eidos-Montréal хотела сделать космическую оперу в сеттинге Final Fantasy.
Ранее монреальскую студию выкупил конгломерат Embracer Group, который явно заинтересован в возрождении франшиз вроде Deus Ex и Thief.
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Дмитрий Кинский | 02.05.2022
За 300 миллионов долларов.
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