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    Какие романы вошли в лонг-лист литературной премии «Вавилонская рыбка 2023»?

    3 апреля 2023
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    03.04.2023
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    1 минута на чтение
    Какие романы вошли в лонг-лист литературной премии «Вавилонская рыбка 2023»?

    Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи опубликовал лонг-лист нынешнего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.

    В этот раз рассматривались романы, опубликованные в 2021-м.

    Вот какой получился список (приведён в алфавитном порядке):

    • Арделян Флавиус цикл «Миазмы»: «Скырба святого с красной верёвкой», «Пузырь Мира и Не’Мира»; перевод с румынского Наталии Осояну
    • Бине Лоран «Цивилиzации»; перевод с французского Анастасии Захаревич
    • Бром «Косиног. История о колдовстве»; перевод с английского Дмитрия Старкова
    • Вандермеер Джефф «Мёртвые астронавты»; перевод с английского Григория Шокина
    • Вейер Энди «Проект “Аве Мария”»; перевод с английского Ольги Акопян
    • Вулф Джин «Пятая голова Цербера»; перевод с английского Конрада Сташевски
    • Вульф Мара, цикл «Сёстры-ведьмы»: «Сестра звёзд», «Сестра луны», «Сестра ночи»; перевод с немецкого Ирины Офицеровой
    • Джеймс Стивенз «Полубоги»; перевод с английского Шаши Мартыновой
    • Дилэни Сэмюэль «Нова»; перевод с английского Николая Караева
    • Кадарэ Исмаиль «Дворец сновидений»; перевод с албанского Василия Тюхина
    • Кашнер Элен «Томас-Бард»; новый перевод с английского Веры Полищук и Григория Дмитриева
    • Кэдиган Пэт «Искусники»; перевод с английского Ларисы Михайловой
    • Ландрагин Алекс «Переходы»; перевод с английского Александры Глебовской
    • Леви Роджер «Платформа»; перевод с английского Романа Демидова
    • Лейхтер Хилари «Временно»; перевод с английского Елены Яковлевой
    • Мур Алан «Иерусалим»; перевод с английского Сергея Карпова
    • Нацукава Сосукэ «Кот, который любил книги»; перевод с японского Галины Дуткиной
    • Пшехшта Адам «Алхимический цикл: «Адепт», «Губернатор», «Тень» перевод с польского Ирины Шевченко;
    • Робинсон Ким Стэнли «Министерство будущего»; перевод с английского Сергея Рюмина
    • Теллье Эрве ле «Аномалия»; перевод с французского Марии Зониной
    • Уоттс Питер «Революция в стоп-кадрах»; перевод с английского Николая Кудрявцева
    • Харроу Аликс Э. «Десять тысяч дверей»; перевод с английского Веры Анисимовой
    • Шваб Виктория «Незримая жизнь Адди Ларю»; перевод с английского Елены Николенко

    К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений.

    В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:

    • Елена Кисленкова (переводчик);
    • Наталья Витько (редактор);
    • Светлана Позднякова (редактор);
    • Станислав Барышников (редактор);
    • Елена Бойцова (секретарь премии).

    А в жюри в 2023 году вошли:

    • Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);
    • Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);
    • Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);
    • Константин Мильчин — книжный критик (Москва);
    • Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);
    • Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
    • Галина Юзефович — книжный критик (Москва).

    Шорт-лист будет объявлен в мае, а читательское голосование стартует в июне.

     

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