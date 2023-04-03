Какие романы вошли в лонг-лист литературной премии «Вавилонская рыбка 2023»?

Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи опубликовал лонг-лист нынешнего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.

В этот раз рассматривались романы, опубликованные в 2021-м.

Вот какой получился список (приведён в алфавитном порядке):

Арделян Флавиус цикл «Миазмы»: «Скырба святого с красной верёвкой», «Пузырь Мира и Не’Мира»; перевод с румынского Наталии Осояну

Бине Лоран «Цивилиzации»; перевод с французского Анастасии Захаревич

Бром «Косиног. История о колдовстве»; перевод с английского Дмитрия Старкова

Вандермеер Джефф «Мёртвые астронавты»; перевод с английского Григория Шокина

Вейер Энди «Проект “Аве Мария”»; перевод с английского Ольги Акопян

Вулф Джин «Пятая голова Цербера»; перевод с английского Конрада Сташевски

Вульф Мара, цикл «Сёстры-ведьмы»: «Сестра звёзд», «Сестра луны», «Сестра ночи»; перевод с немецкого Ирины Офицеровой

Джеймс Стивенз «Полубоги»; перевод с английского Шаши Мартыновой

Дилэни Сэмюэль «Нова»; перевод с английского Николая Караева

Кадарэ Исмаиль «Дворец сновидений»; перевод с албанского Василия Тюхина

Кашнер Элен «Томас-Бард»; новый перевод с английского Веры Полищук и Григория Дмитриева

Кэдиган Пэт «Искусники»; перевод с английского Ларисы Михайловой

Ландрагин Алекс «Переходы»; перевод с английского Александры Глебовской

Леви Роджер «Платформа»; перевод с английского Романа Демидова

Лейхтер Хилари «Временно»; перевод с английского Елены Яковлевой

Мур Алан «Иерусалим»; перевод с английского Сергея Карпова

Нацукава Сосукэ «Кот, который любил книги»; перевод с японского Галины Дуткиной

Пшехшта Адам «Алхимический цикл: «Адепт», «Губернатор», «Тень» перевод с польского Ирины Шевченко;

Робинсон Ким Стэнли «Министерство будущего»; перевод с английского Сергея Рюмина

Теллье Эрве ле «Аномалия»; перевод с французского Марии Зониной

Уоттс Питер «Революция в стоп-кадрах»; перевод с английского Николая Кудрявцева

Харроу Аликс Э. «Десять тысяч дверей»; перевод с английского Веры Анисимовой

Шваб Виктория «Незримая жизнь Адди Ларю»; перевод с английского Елены Николенко

К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений.

В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:

Елена Кисленкова (переводчик);

Наталья Витько (редактор);

Светлана Позднякова (редактор);

Станислав Барышников (редактор);

Елена Бойцова (секретарь премии).

А в жюри в 2023 году вошли:

Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);

Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);

Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);

Константин Мильчин — книжный критик (Москва);

Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);

Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);

Галина Юзефович — книжный критик (Москва).

Шорт-лист будет объявлен в мае, а читательское голосование стартует в июне.