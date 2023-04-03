Какие романы вошли в лонг-лист литературной премии «Вавилонская рыбка 2023»?

Оргкомитет Петербургской фантастической ассамблеи опубликовал лонг-лист нынешнего сезона литературной премии «Вавилонская рыбка». Премия призвана поощрить переводчиков, которые работают с фантастической литературой; награда отмечает и роман, и переводчика.
В этот раз рассматривались романы, опубликованные в 2021-м.
Вот какой получился список (приведён в алфавитном порядке):
- Арделян Флавиус цикл «Миазмы»: «Скырба святого с красной верёвкой», «Пузырь Мира и Не’Мира»; перевод с румынского Наталии Осояну
- Бине Лоран «Цивилиzации»; перевод с французского Анастасии Захаревич
- Бром «Косиног. История о колдовстве»; перевод с английского Дмитрия Старкова
- Вандермеер Джефф «Мёртвые астронавты»; перевод с английского Григория Шокина
- Вейер Энди «Проект “Аве Мария”»; перевод с английского Ольги Акопян
- Вулф Джин «Пятая голова Цербера»; перевод с английского Конрада Сташевски
- Вульф Мара, цикл «Сёстры-ведьмы»: «Сестра звёзд», «Сестра луны», «Сестра ночи»; перевод с немецкого Ирины Офицеровой
- Джеймс Стивенз «Полубоги»; перевод с английского Шаши Мартыновой
- Дилэни Сэмюэль «Нова»; перевод с английского Николая Караева
- Кадарэ Исмаиль «Дворец сновидений»; перевод с албанского Василия Тюхина
- Кашнер Элен «Томас-Бард»; новый перевод с английского Веры Полищук и Григория Дмитриева
- Кэдиган Пэт «Искусники»; перевод с английского Ларисы Михайловой
- Ландрагин Алекс «Переходы»; перевод с английского Александры Глебовской
- Леви Роджер «Платформа»; перевод с английского Романа Демидова
- Лейхтер Хилари «Временно»; перевод с английского Елены Яковлевой
- Мур Алан «Иерусалим»; перевод с английского Сергея Карпова
- Нацукава Сосукэ «Кот, который любил книги»; перевод с японского Галины Дуткиной
- Пшехшта Адам «Алхимический цикл: «Адепт», «Губернатор», «Тень» перевод с польского Ирины Шевченко;
- Робинсон Ким Стэнли «Министерство будущего»; перевод с английского Сергея Рюмина
- Теллье Эрве ле «Аномалия»; перевод с французского Марии Зониной
- Уоттс Питер «Революция в стоп-кадрах»; перевод с английского Николая Кудрявцева
- Харроу Аликс Э. «Десять тысяч дверей»; перевод с английского Веры Анисимовой
- Шваб Виктория «Незримая жизнь Адди Ларю»; перевод с английского Елены Николенко
К номинации не принимаются произведения переводчиков из жюри и отдельные несамостоятельные тома произведений.
В оргкомитет премии сезона-2023 вошли:
- Елена Кисленкова (переводчик);
- Наталья Витько (редактор);
- Светлана Позднякова (редактор);
- Станислав Барышников (редактор);
- Елена Бойцова (секретарь премии).
А в жюри в 2023 году вошли:
- Юрий Андрейчук — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2022 года (Москва);
- Владимир Беленкович — переводчик, лауреат премии «Вавилонская рыбка» 2020 года (Израиль);
- Александр Гузман — переводчик (Санкт-Петербург);
- Константин Мильчин — книжный критик (Москва);
- Наталья О’Шей — певица, лингвист, писатель (Россия, Ирландия);
- Владимир Обручев — руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства «Бомбора» (Москва);
- Галина Юзефович — книжный критик (Москва).
Шорт-лист будет объявлен в мае, а читательское голосование стартует в июне.
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Александр Ремизов
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