Какие сериалы смотреть в 2025 году? Продолжения главных хитов

В ожиданиях мы всегда стараемся выделять новые проекты. Но давайте честно признаемся: люди всегда больше ждут продолжения того сериала, который уже знают и любят. Фанаты могут ворчать, жаловаться, что создатели доят сериал, — но хотя бы обратят внимание. Поэтому в особой части ожиданий у нас продолжения громких и кому-то даже полюбившихся сериалов последних лет. Кроме «Сорвиголовы» и «Миротворца» — о них мы уже рассказали в подборке новой супергероики.

Это здесь: Какие фильмы и сериалы Marvel и DC выйдут в 2025 году? Александр Гагинский 09.01.2025 17012 про нового Супермена, возвращение Сорвиголовы, подозрительных агентов* и Джокера, приносящего жертвы индейским богам.

Очень странные дела, 5-й сезон

Stranger Things

Кадр из 4 сезона

Когда и где? В 2025-м на Netflix.

Что? Мистические ужасы.

О чём? Когда-то — о детях и подростках в маленьком городке Хокинс, где власти ставили незаконные эксперименты и призвали потустороннюю нечисть. Но за прошедшие годы дети выросли, а события вырвались далеко за пределы городка.

Чего ждём? Финала истории, затянувшейся на десятилетие и превратившейся из одного детского приключения в духе 1980-х в феномен и телеблокбастер. Впрочем, братья Дафферы утверждают, что изначально и планировали сюжет именно на пять сезонов. Актёры за это время так выросли, что некоторых пришлось омолаживать гримом и графикой, чтобы они выглядели хотя бы подростками. Повзрослевшим героям предстоит наконец разобраться с мистическим созданием, которое они прозвали Векной (в честь лича из D&D).

Вернутся все ещё живые персонажи, даже Макс, которую в прошлом сезоне оставили в коме в больнице. И если вам этого мало, то на небольшую роль позвали грозу терминаторов Линду Хэмилтон. Каждому персонажу Дафферы обещают завершение его личной арки. Впрочем, поговаривают, что во вселенную «Странных дел» они ещё могут вернуться с новыми историями.

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Уэнсдей, 2-й сезон

Wednesday

Когда и где? В 2025-м на Netflix.

Что? Подростковое «низкое» фэнтези от Тима Бёртона

О чём? Про Уэнсдей, девушку-подростка из той самой семейки Аддамс, поступившую в закрытую школу Невермор для монстров, фриков и просто странных личностей. Понятное дело, школа и городок рядом с ней полны загадок, и Уэнсдей охотно берётся за их раскрытие, тем более когда они касаются её семьи.

Чего ждём? Конечно, Тим Бёртон с товарищами так нам и рассказали сюжет второго сезона! Но Дженна Ортега (которая теперь не просто играет главную роль, а ещё и выбила себе должность одного из продюсеров) обещает, что сама Уэнсдей станет мрачнее и антигероичнее, ужасов и экшена будет больше, а подростковых романов — меньше. Актрисе явно интереснее сделать из сериала бёртоновскую готику, а не подростковую мелодраму про чуть более тёмный Хогвартс.

Больше внимания обещают уделить семейке Аддамс, тем более что в планах Netflix — спин-офф про дядю Фестера. Появится Бабуля Аддамс в исполнении Джоанны Ламли. Нового директора Невермора играет Стив Бушеми, а в какой-то небольшой роли поучаствует Кристофер Ллойд . Создателям явно понравилось, как завирусился музыкальный номер с Уэнсдей, так что во второй сезон пригласили погостить певицу Леди Гагу и певучую актрису Билли Пайпер.

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Андор, 2-й сезон

Andor

Промо-фото Диего Луны в роли Андора

Когда и где? 22 апреля на Disney+.

Что? Космический триллер в мире «Звёздных войн».

О чём? О движении Сопротивления в Галактической Империи. И о Кассиане Андоре, одном из главных героев фильма «Изгой-один»: по ходу сериала он превращается из воришки в революционера и шпиона.

Чего ждём? «Андор» многие считают одним из лучших сериалов по «Звёздным войнам» за его серьёзность, драматичность и — чуть ли не впервые в истории франшизы — отказ от простого чёрно-белого конфликта. Повстанцы тоже могут ошибаться и марать руки в борьбе с Империей — но это не делает их злом, а помогает видеть в них людей.

Во втором сезоне нам обещают подробно показать становление Повстанческого альянса, и судя по всему, Кассиан сыграет здесь важную роль. Его главным противником будет неэтичный имперский инженер, директор Кренник, и ходят упорные слухи о появлении гранд-моффа Таркина. Сезон будет состоять из четырёх арок по три серии, охватит аж четыре года из жизни героя-повстанца и подведёт в конце к событиям «Изгоя-один». Так что второй сезон для «Андора» — финальный.

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Чёрное зеркало, 7-й сезон

Black Mirror

Кадр из серии «Звездолёт Каллистер», из нового сезона пока кадров нет

Когда и где? В 2025-м на Netflix.

Что? Антология антиутопической фантастики под руководством Чарли Брукера.

О чём? Сюжет у каждой серии свой, но как правило, они связаны с фантастическими технологиями и их влиянием на наше общество.

Чего ждём? Для начала — никакого «Красного зеркала»! Так называли хоррор-серии, которые входили в последний сезон «Чёрного зеркала». Хотя они и разнообразили сериал, многие поклонники «классического» шоу остались недовольны сменой жанра. Возможно, «Красное зеркало» в будущем просто отнесут в отдельный сериал.

В седьмом сезоне Чарли Брукер обещает возвращение к корням — к социальной фантастике о высоких технологиях и малоприятной жизни. Нас ждёт шесть эпизодов, каждый длиной почти с полнометражный фильм. Среди актёров, заявленных на сезон, Пол Джаматти, Питер Капальди и Аквафина. В числе прочего нам впервые покажут продолжение одной из предыдущих серий — знаменитого «Каллистера» из четвёртого сезона (эпизод, где злодей создал виртуальную реальность в стиле «Звёздного пути»). Мы узнаем, что было дальше с экипажем этого игрового звездолёта.

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Разделение, 2-й сезон

Severance

Когда и где? 17 января 2025-го на Apple TV+.

Что? Фантастический психологический триллер.

О чём? О корпорации, которая требует от своих сотрудников разделять память с помощью фантастических биотехнологий. Дома они не помнят, что делали на работе, а на работе — что делали дома. Конечно, такое приводит к раздвоению личности, и конечно, секретность в фирме поддерживают не просто так.

Чего ждём? В финале несколько сотрудников сумели разбудить свои рабочие личности на «гражданке», чтобы разоблачить начальство и его методы, и узнали немало секретов. Одни персонажи обернулись совсем другими, а то, что герои знали о себе, оказалось ложью. Главный герой Марк в результате финального поворота даже стал частью любовного треугольника. Но компания вернула беглецов к разделению, так что борьба за свои личности и раскрытие тайн ещё только начинаются. Кстати, о тайнах: шоураннер Дэн Эриксон обещал объяснить в сериале, что это была за странная комната с козами в первом сезоне.

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Ван-Пис, 2-й сезон

One Piece

Кадр из 1 сезона

Когда и где? В 2025-м на Netflix .

Что? Пиратское фэнтези, ремейк аниме-сериала.

О чём? О юноше Манки Д. Луффи, который хочет стать величайшим пиратским капитаном в мире бескрайнего моря и бесчисленных островов. Он уже заполучил суперспособность (растягиваться как резинка), набрал команду друзей и случайных попутчиков, нажил врагов и награду за свою голову. Теперь Луффи и товарищи отправляются в плавание через стремительное океанское течение Гранд Лайн, чтобы отыскать величайший пиратский клад — Ван-Пис.

Чего ждём? Во втором сезоне нам обещают эпизоды с Логтауном, Обратной Горой, Виски-Пиком, Малым садом и Островом барабанов. Если вы не знакомы с первоисточником, эти имена и названия вам ничего не скажут, а вот знатоки сразу поймут, о чём речь. Это большая часть второй саги «Ван-Писа» — «Саги об Арабасте», она же «Сага Барок Воркс», — за исключением, как ни странно, самой арки об Арабасте, которую перенесли на третий сезон.

Основными противниками команды Луффи будет преступная организация «Барок Воркс» и в особенности суперзлодей Мистер 3 (его играет Дэвид Дастмалчян), Мистеры 5 и 9 и мисс Валентайн. Ещё наших пиратов будут ловить офицеры морской охраны Смокер и Тасиги, а поможет героям доктор Куреха.

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Неуязвимый, 3-й сезон

Invincible

Кадр из 2 сезона

Когда и где? 6 февраля 2025-го на Amazon Prime Video.

Что? Супергеройский мультсериал на основе комиксов Кори Уокера.

О чём? О юноше Марке, который унаследовал суперсилу от отца, супергероя-инопланетянина. Но вскоре он с ужасом узнал, что папаша никакой не герой, а агент воинственной космической империи Вильтрум. Марк пытается защитить Землю от отца, а затем и от других угроз.

Чего ждём? Знатоки строят теории, что именно шоураннер Роберт Киркман возьмёт из комиксов. Уже известно, что Марку будут противостоять новые суперзлодеи: древний вильтрумский генерал Завоеватель и Энергоузел, мстящий нашему герою за случайную гибель своей сестры. Популярна версия, что покажут и Войну Неуязвимых, где Ангстрём натравил на Марка его злых двойников из параллельной вселенной.

В сезоне будет восемь серий, и на сей раз никакого перерыва в середине — этот опыт признали неудачным.

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Одни из нас, 2-й сезон

The Last of Us

Кейтлин Девер в роли Эбби

Когда и где? В 2025-м на HBO.

Что? Пост-зомби-апокалипсис. Экранизация серии игр.

О чём? Мир рухнул из-за эпидемии — грибок, заражающий мозги, превратил большинство людей в агрессивных зомби. Среди немногих уцелевших — суровый выживальщик Джоэл и его приёмная дочь Элли, девочка не простая, а с уникальным иммунитетом от грибка.

Чего ждём? Экранизации противоречивой игры The Last of Us Part II . Если без спойлеров, по следу наших героев идёт девушка Эбби, жаждущая отплатить им за подвиги в предыдущем сезоне. И её месть порождает ответную месть.

Вторая игра прославилась тем, что заставляла взглянуть на конфликт с обеих сторон. Игроку приходилось играть за Эбби, которую он только что возненавидел, — это многим показалось навязчивым и бестактным. В виде сериала, когда мы просто наблюдаем за персонажем, а не управляем им и не отождествляем себя с ним, история должна сработать лучше. Есть шансы, что именно так Нил Дракманн сможет достучаться до тех, кому игра пришлась не по душе. Тем более что Эбби в сериале явно сделали симпатичнее хотя бы внешне.

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Ведьмак, 4-й сезон

The Witcher

Лиам Хэмсворт в роли Геральта

Когда и где? В 2025-м на Netflix.

Что? Высокое фэнтези по мотивам книг Анджея Сапковского.

О чём? О похождениях ведьмака Геральта — странствующего охотника на чудовищ, друга бардов, любовника чародеек, чемпиона по ККИ и литрболу. Предыдущий сезон закончился на том, что Геральт сотоварищи решают вытащить его воспитанницу Цири из лап императора Эмгыра. Они не знают, что на самом деле Цири не там, а разбойничает в банде Крыс под именем Фалька.

Чего ждём? Нового Геральта! Не успели мы привыкнуть к Генри Кавиллу (он не похож на своего героя, но явно любил эту роль и эту вселенную), как в Netflix расстались с ним и взяли на его место Лиама Хемсворта. Внешне звезда «Голодных игр», если честно, похож на Геральта ничуть не больше: 34-летний красавец не тянет на потёртого жизнью бродягу. Но для полной картины надо посмотреть, как он сыграет.

Судя по намёкам одного из продюсеров, замену актёра могут обыграть при помощи мягкого перезапуска. Предыдущие сезоны окажутся «легендой», рассказами бардов о Геральте, а с четвёртого начнётся «настоящая история». Но непонятно, как это можно увязать со сквозным сюжетом сериала «Ведьмак». В последнем сезоне Кавилла события перевалили за роман «Час презрения», и должно начаться «Крещение огнём» — самая середина истории, а никак не новое начало. В общем, есть сомнения, что при таком раскладе, даже при желании сценаристов, сериал станет хоть чуточку ближе к книгам Сапковского.

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Кибердеревня

Когда и где? В 2025-м на «Кинопоиске».

Что? Русская юмористическая фантастика.

О чём? О простом русском мужике из XXII века Николае, который всего-то устроил с семьёй ферму на Марсе, а оказался втянут в борьбу с могущественной корпорацией «Ижевск Дайнемикс» — её он когда-то основал сам вместе с наглым Барагозиным.

Кто? Всё тот же Сергей Васильев, режиссёр не только первого сезона, но и изначальной серии короткометражек. И те же актёры, начиная с Сергея Чихачёва в главной роли. Заявлена даже Елена Махова, сыгравшая Галю-голограмму, что в каком-то роде спойлер.

Чего ждём? Возвращения действительно забавного сериала, который ещё и обзавёлся закрученным сюжетом. Первый сезон оборвался на самом интересном месте неожиданным поворотом, и на этом, конечно, всё не закончится — иначе комедия будет очень уж депрессивная. Если без лишних спойлеров, на начало второго сезона Николай сидит в космической тюрьме, и киберферма всё ещё под угрозой. А корпорацией снова руководит Барагозин, который на деле… не совсем Барагозин. Интересно посмотреть, как Григорий Скряпкин сыграет совершенно новый характер своего героя.

Впрочем, сюжет не так уж важен. «Кибердеревня» родилась из смешных роликов Birchpunk, связанных не сюжетом, а только образом смешного будущего, где технологии сверхновые, а проблемы те же, что за окном. Поэтому главное, на что надеемся, — пусть сохранится суть «Кибердеревни»: абсурдно-пародийный юмор и сатира на узнаваемые российские реалии.

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