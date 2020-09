Китайские зрители раскритиковали новую «Мулан». Активисты Гонконга призвали к бойкоту

Игровой аналитик Дэниел Ахмад (работает в Niko Partners, занимается рынком Азии и Китая) обратил внимание на критику нового фильма «Мулан» со стороны китайских пользователей.

Сейчас у картины на китайском сайте Douban, агрегаторе оценок, стоит средний балл в 4,8 из 10 на основе 42 тысяч отзывов. Больше всего фильм критикуют за «западноцентричность» и неудачное внедрение «культурных аспектов». При этом у мультфильма оценка 7,8/10.

Disney's Mulan has a 4.8/10 rating on Chinese site Douban (42k reviews).

Most reviews say that the plot was not good, the Chinese cultural influence was poorly implemented and that it was very much 'Westernised'.

Ultimately, many in China are disappointed with the movie. pic.twitter.com/ob5FtFKrfO

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 6, 2020