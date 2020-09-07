Китайские зрители раскритиковали новую «Мулан». Активисты Гонконга призвали к бойкоту

Игровой аналитик Дэниел Ахмад (работает в Niko Partners, занимается рынком Азии и Китая) обратил внимание на критику нового фильма «Мулан» со стороны китайских пользователей.

Сейчас у картины на китайском сайте Douban, агрегаторе оценок, стоит средний балл в 4,8 из 10 на основе 42 тысяч отзывов. Больше всего фильм критикуют за «западноцентричность» и неудачное внедрение «культурных аспектов». При этом у мультфильма оценка 7,8/10.

Disney's Mulan has a 4.8/10 rating on Chinese site Douban (42k reviews). Most reviews say that the plot was not good, the Chinese cultural influence was poorly implemented and that it was very much 'Westernised'. Ultimately, many in China are disappointed with the movie. pic.twitter.com/ob5FtFKrfO — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 6, 2020

Официальная премьера картины состоится в стране лишь 11 сентября — по всей видимости, многие пользователи не стали дожидаться выхода в кинотеатрах и посмотрели пиратскую версию с Disney+.

Большую популярность набрали твиты пользовательницы Xiran Jay Zhao, которая комментировала неточности в фильме.

ALL RIGHT YOU GUYS READY TO WATCH ME LOSE MY MARBLES FOR 2 HOURS?? (but less because i watch on double speed). Livetweeting #Mulan, the thread: pic.twitter.com/ff8mfHA7Zz — XIRAN, Chinese History Educational Memer (@XiranJayZhao) September 5, 2020

Например, она упрекнула авторов фильма во фразу, согласно которой только мужчины могут владеть Ци, хотя это энергия, которая течёт в каждом. А ещё отметила ляп с архитектурой — в кадре показывают китайское жилище фуцзянь тулоу, характерное для южных провинций, хотя легенда про Мулань началась с севера страны.

I could also not believe that this movie has Mulan living in a distinctly southern Chinese Tulou when Mulan is a northern Chinese tale pic.twitter.com/gLt0y74ZO1 — XIRAN, Chinese History Educational Memer (@XiranJayZhao) September 5, 2020

А ещё упомянула, что восточные фениксы из легенд не восстают из пепла.

okay i know Chinese phoenixes and western phoenixes have gotten muddled so much that it doesn't matter at this point, but I want to note that traditionally, Chinese phoenixes don't do the Rise From Ashes thing. that's confounded from Western legends. pic.twitter.com/WKGsjxpraq — XIRAN, Chinese History Educational Memer (@XiranJayZhao) September 5, 2020

Вдобавок, The Hollywood Reporter обратил внимание, что в соцсетях Китая расходится хэштег #BoycottMulan — зрители призывают бойкотировать картину из-за того, что год назад исполнительница главной роли Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга во время протестов в июне 2019 года. Многие зрители ещё тогда призывали бойкотировать фильм, и с выходом «Мулан» число сторонников акции только возросло.

This film is released today. But because Disney kowtows to Beijing, and because Liu Yifei openly and proudly endorses police brutality in Hong Kong, I urge everyone who believes in human rights to #BoycottMulan. https://t.co/utmP1tIWNa — Joshua Wong 黃之鋒 😷 (@joshuawongcf) September 4, 2020

Фильм вышел сегодня. Поскольку Disney кланяется Пекину, а Лю Ифэй открыто и гордо поддерживает полицейскую жестокость, я призываю всех и каждого, кто чтит права человека, бойкотировать «Мулан»