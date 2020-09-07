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    Новости

    Китайские зрители раскритиковали новую «Мулан». Активисты Гонконга призвали к бойкоту

    7 сентября 2020
    Кот-император
    07.09.2020
    521
    2 минуты на чтение
    Обзор «Мулан»: отличия фильма от мультфильма 8

    Игровой аналитик Дэниел Ахмад (работает в Niko Partners, занимается рынком Азии и Китая) обратил внимание на критику нового фильма «Мулан» со стороны китайских пользователей.

    Сейчас у картины на китайском сайте Douban, агрегаторе оценок, стоит средний балл в 4,8 из 10 на основе 42 тысяч отзывов. Больше всего фильм критикуют за «западноцентричность» и неудачное внедрение «культурных аспектов». При этом у мультфильма оценка 7,8/10.

    Официальная премьера картины состоится в стране лишь 11 сентября — по всей видимости, многие пользователи не стали дожидаться выхода в кинотеатрах и посмотрели пиратскую версию с Disney+.

    Большую популярность набрали твиты пользовательницы Xiran Jay Zhao, которая комментировала неточности в фильме.

    Например, она упрекнула авторов фильма во фразу, согласно которой только мужчины могут владеть Ци, хотя это энергия, которая течёт в каждом. А ещё отметила ляп с архитектурой — в кадре показывают китайское жилище фуцзянь тулоу, характерное для южных провинций, хотя легенда про Мулань началась с севера страны.

    А ещё упомянула, что восточные фениксы из легенд не восстают из пепла.

    Вдобавок, The Hollywood Reporter обратил внимание, что в соцсетях Китая расходится хэштег #BoycottMulan — зрители призывают бойкотировать картину из-за того, что год назад исполнительница главной роли Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга во время протестов в июне 2019 года. Многие зрители ещё тогда призывали бойкотировать фильм, и с выходом «Мулан» число сторонников акции только возросло.

    Фильм вышел сегодня. Поскольку Disney кланяется Пекину, а Лю Ифэй открыто и гордо поддерживает полицейскую жестокость, я призываю всех и каждого, кто чтит права человека, бойкотировать «Мулан»

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    Если кратко — это не ремейк, а действительно самостоятельное кино!

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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