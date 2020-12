Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил грунт с Луны на Землю

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю капсулу с образцами лунного грунта, собранного во время миссии. Китайские специалисты уже обнаружили капсулу на территории автономного района Внутренняя Монголия.

Фотографию с места падения опубликовал телеканал CGTN. Там же установили флаг Китая.

Chang'e-5 Moon Mission Update: China's national flag is unfurled at the site of the Chang'e-5 returner which touched down in China's Inner Mongolian region. The lunar collection capsule is carrying what is believed to be the first lunar samples collected since 1976. pic.twitter.com/Lo5kIaS6dL

— CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020