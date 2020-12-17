Китайский аппарат «Чанъэ-5» доставил грунт с Луны на Землю

Китайская автоматическая станция «Чанъэ-5» сбросила на Землю капсулу с образцами лунного грунта, собранного во время миссии. Китайские специалисты уже обнаружили капсулу на территории автономного района Внутренняя Монголия.

Фотографию с места падения опубликовал телеканал CGTN. Там же установили флаг Китая.

Chang'e-5 Moon Mission Update: China's national flag is unfurled at the site of the Chang'e-5 returner which touched down in China's Inner Mongolian region. The lunar collection capsule is carrying what is believed to be the first lunar samples collected since 1976. pic.twitter.com/Lo5kIaS6dL — CGTN (@CGTNOfficial) December 16, 2020

Посмотреть трансляцию посадочной операции можно на YouTube:

Это уже пятая по счёту беспилотная миссия КНР к Луне. Она стартовала 23 ноября 2020-го и длилась около трёх неделя. Модули достигли поверхности спутника 1 декабря, там провели забор грунта и некоторые исследования поверхности, а потом взлётный модуль отправился к служебному модулю на орбиту. Кроме того, «Чанъэ-5» установил на лунной поверхности флаг Китая.

Нынешняя доставка лунного грунта — первая за 44 года. Ранее его доставляли только СССР и США, в последний раз такую миссию осуществили в 1976-м.