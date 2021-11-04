Комикс Ходоровски и Мёбиуса «Инкал» экранизирует Тайка Вайтити

Издательство Humanoids объявило, что режиссёром фантастического фильма по комиксу Алехандро Ходоровски и художника Мёбиуса стал… Тайка Вайтити.

Вайтити также выступит одним из сценаристов проекта.

Для Microids экранизация станет первой попыткой поработать в большом кино. Помогать со сценарием Вайтити будет Джемейн Клемент (работал с режиссёром над фильмом и сериалами по «Реальным упырям») и Питер Уоррен («Паранормальный отряд»). Продюсировать фильм будет сама Humanoids вместе с компанией Primer Entertainment, которая купила в издательстве долю и нашла для развития финансирования. Других партнёров издательство планирует раскрыть позже.

«Инкал» — эталон слегка чокнутой французской фантастики и знаковая работа легендарного художника Мёбиуса. К недалёкому частному детективу Джону Дифулу случайно попадает загадочный артефакт «Инкал», за которым поначалу охотятся лишь инопланетяне-берги, но вскоре к ним присоединяется едва ли не вся галактика. В «Инкал» вошли многие наработки, которые Ходоровски хотел реализовать в «Дюне».

Тайка Вайтити сейчас нарасхват — он работает над фильмом по «Звёздным войнам», должен снять «Акиру», готовит продолжение «Реальных упырей», а недавно СМИ писали, что он снимет фильм «Башня ужасов» со Скарлетт Йоханссон для Disney.