Комикс «Ходячие мертвецы» переиздадут в цвете

Компания Skybound объявила, что вместе с издательством Image Comics с осени начнёт выпускать комикс Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» в делюкс-издании и в цвете.

Колорист выступает Дэйв Маккейг, работавший над сериями Adam Strange, X-Men, Star Wars, Superman: Birthright и другими. В 2008-м получил награду Джо Шустера в качестве лучшего колориста.

В делюкс-издание также войдут вариантные обложки от разных художников и рубрика The Cutting Room Floor, в которой Киркман поделиться комментариями о сюжетных линиях.

Превью обложек:

Превью страниц:

Цветные «Мертвецы» пойдут в октябре.