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    Комикс «Ходячие мертвецы» переиздадут в цвете

    20 июля 2020
    Кот-император
    20.07.2020
    3417
    0 минут на чтение
    Комикс «Ходячие мертвецы» переиздадут в цвете

    Компания Skybound объявила, что вместе с издательством Image Comics с осени начнёт выпускать комикс Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» в делюкс-издании и в цвете.

    Колорист выступает Дэйв Маккейг, работавший над сериями Adam Strange, X-Men, Star Wars, Superman: Birthright и другими. В 2008-м получил награду Джо Шустера в качестве лучшего колориста.

    В делюкс-издание также войдут вариантные обложки от разных художников и рубрика The Cutting Room Floor, в которой Киркман поделиться комментариями о сюжетных линиях.

    Превью обложек:

    Превью страниц:

    Цветные «Мертвецы» пойдут в октябре.

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     Денис Варков |  22.12.2019 |  33 400

    Получился ли у главной зомби-драмы достойный финал и как это повлияет на сериал?

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    Кот-император
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