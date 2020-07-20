Комикс «Ходячие мертвецы» переиздадут в цвете

Компания Skybound объявила, что вместе с издательством Image Comics с осени начнёт выпускать комикс Роберта Киркмана «Ходячие мертвецы» в делюкс-издании и в цвете.
Колорист выступает Дэйв Маккейг, работавший над сериями Adam Strange, X-Men, Star Wars, Superman: Birthright и другими. В 2008-м получил награду Джо Шустера в качестве лучшего колориста.
В делюкс-издание также войдут вариантные обложки от разных художников и рубрика The Cutting Room Floor, в которой Киркман поделиться комментариями о сюжетных линиях.
Превью обложек:
Превью страниц:
Цветные «Мертвецы» пойдут в октябре.
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Денис Варков | 22.12.2019 | 33 400
Получился ли у главной зомби-драмы достойный финал и как это повлияет на сериал?
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