Комикс-издательство Dark Horse открыло игровое подразделение

Издательство комиксов Dark Horse неожиданно открыло собственное игровое подразделение — Dark Horse Games.

Компания займется созданием видеоигр как на основе лицензионных партнерских отношений со сторонними студиями, так и собственными силами. Кроме того, некоторые знакомые фанатам персонажи могут появиться в других тайтлах.

Ей принадлежат права на «Хеллбоя», «Город грехов», «Академию Амбрелла», «Усаги Ёдзимбо», «300» и другие комиксы.

Dark Horse Games уже ведет переговоры с некоторыми ведущими студиями для разработки высококлассных игр по мотивам основных IP издательства. Первые тайтлы должны выйти в ближайшие несколько лет на всех основных платформах, включая смартфоны и облачные сервисы.

Компания также сформирует собственные игровые студии — они займутся разработкой проектов, в основу которых лягут более старые и менее известные бренды.