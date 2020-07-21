Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars

Парижская компания Ōma Cinema, занимающаяся проектированием и разработкой кинозалов, представила необычный концепт кинозала IMAX, который показался смутно знакомым.

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Больше всего концепт напоминает Галактический сенат из «Звёздных войн», который мы не раз видели в трилогии приквелов.

На сайте компании основатель и исполнительный директор отмечает, что их концепт кинозала воссоздаёт новый кинематографический опыт, в отличие от похожих друг на друга кинотеатров, построенных по единым лекалам 50 и более лет назад.

Авторы концепта и не отрицают схожесть с Сенатом. Они добавляют, что подобный «вертикальный экспиренс» может помочь кинотеатрам в борьбе с коронавирусной пандемией. Первый такой хотят запустить в Париже в 2021-м.

В команду входит архитектор культурных общественных проектов Пьер Шикан (Pierre Chican), который разрабатывал UGC Les Halles и UGC Bercy, крупные кинотеатры в Европе.