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    Новости

    Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars

    21 июля 2020
    Кот-император
    21.07.2020
    3124
    0 минут на чтение
    Кинотеатр Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars

    Парижская компания Ōma Cinema, занимающаяся проектированием и разработкой кинозалов, представила необычный концепт кинозала IMAX, который показался смутно знакомым.

    Фото:

    Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars 1 Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars

    Больше всего концепт напоминает Галактический сенат из «Звёздных войн», который мы не раз видели в трилогии приквелов.

    Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars 2 Компания Ōma Cinema представил концепт кинозала IMAX — это почти галактический сенат из Star Wars 3

    На сайте компании основатель и исполнительный директор отмечает, что их концепт кинозала воссоздаёт новый кинематографический опыт, в отличие от похожих друг на друга кинотеатров, построенных по единым лекалам 50 и более лет назад.

    Авторы концепта и не отрицают схожесть с Сенатом. Они добавляют, что подобный «вертикальный экспиренс» может помочь кинотеатрам в борьбе с коронавирусной пандемией. Первый такой хотят запустить в Париже в 2021-м.

    В команду входит архитектор культурных общественных проектов Пьер Шикан (Pierre Chican), который разрабатывал UGC Les Halles и UGC Bercy, крупные кинотеатры в Европе.

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    Кот-император
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